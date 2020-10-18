Destici'den 'idam' açıklaması: Haydi buyrun hep birlikte elimizi taşın altına koyalım

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, idam tartışmalarına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız 'önümüze gelirse imzalarız' dedi.

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, idam tartışmalarına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız 'önümüze gelirse imzalarız' dedi. AK Parti, MHP, İYİ Parti ve BBP'nin oyları idam cezasını en azından referanduma götürmeye yetiyor. Haydi buyrun hep birlikte elimizi taşın altına koyalım ve bunu milletin önüne götürelim diyorum" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) 11'inci Olağan Kongresi, Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle salona yalnızca Türkiye'nin dört bir yanından gelen delegeler, parti görevlileri ve basın mensupları alındı. Salona parti bayraklarının yanı sıra Türk ve Azerbaycan bayrağı da asıldı.

GERGİNLİK ÇIKTIKongrede, Genel Başkan adayı olabilmek için ulaşılması gereken 200 delege imzasını toplamaya çalışan eski Genel Başkan Yardımcısı Haşim Yanar, kurultay divanı teşekkülünün gizli oylamayla yapılmasını istedi. Bunun üzerine Yanar'ı destekleyenler ile bazı partililer arasında tartışma yaşandı. Delegelerin birbirinin üzerine yürümesi gerginliğe neden oldu. Polis araya girerek yaşanan gerginliği sona erdirdi.'HİÇ KİMSE AZERBAYCAN'A 'HAKSIZ' DİYEMİYOR'Kongrede açılış konuşması yapan BBP lideri Destici, 'Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırdığını söyleyen Destici, "Azerbaycan'ın kahraman milli ordusu işgal edilen toprakları bir bir kurtarmaya başlayınca, Ermenistan şimdi de sivilleri hedef alıyor. Bu saldırıları lanetliyorum. Birileri ateşkesten, müzakereden bahsediyor. İşte Rusya çağırdı, ne oldu iki saat sonra, Ermenistan tekrar sivil yerleşim yerlerine saldırdı. Onun için işgal edilmiş toprakların tamamı kurtarılmadan ya da Ermenistan çekilmeden müzakereden, ateşkesten söz etmek olmamalı. Bakın neden ateşkes çağrısı yapıyorlar? Ermenistan oraları işgal ederken, binlerce Azerbaycanlı kardeşimizi şehit ederken ateşkes çağrısı yapmayanlar bugün neden ateşkes çağrısı yapıyor? Çünkü Azerbaycan ordusu ilerliyor. Bırakın işgal edilmiş toprakları eğer şayet baş başa kalsalar Azerbaycan ordusu Ermenistan'ı üç ayda tarih sahnesinden siler. Bunu biliyorlar. Silecektir de inşallah" dedi.'NE YUNANİSTAN KALIR NE BİR TANE YUNAN GEMİSİ KALIR'Destici, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin ise, "Orada Ermenistan'ı Türklüğün, Müslümanlığın başına bela edenler burada da Yunanistan'ı yapıyorlar. Aynı şey bizimle Yunanistan arasında da geçerli. Çekilsinler aradan Ege Denizi'nde ya da Doğu Akdeniz'de ne Yunanistan kalır ne bir tane Yunan gemisi kalır, ne de Rum kesiminin şımarıklıkları kalır. Orada da bizi Antalya Limanı'na hapsetmeye çalışıyorlar. Ama devletimiz şu anda bu konuda çok iradeli bir duruş sergiliyor" diye konuştu.Destici, Karadeniz'deki yeni doğal gaz rezervinin bulunduğunu anımsatarak, "Türkiye daha güçlü olacak. İşte bu güçten çekiniyorlar. Bölgede Türkiye'nin daha da güçlenmesini istemiyorlar. Bütün karşı duruşlarının sebebi budur. Doğu Akdeniz'de ve Ege'de haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.'MUTLAKA İDAM OLMALI'Kadın ve çocuk cinayetlerinin gündemin en çok konuşulan konulardan biri olduğunu söyleyen Destici, parti olarak başından itibaren bu konuda cezaların ağırlaştırılmasını söylediklerini bildirdi. Destici, şöyle konuştu:

"Bir cani sapık 3 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuğu kaçıracak, tecavüz edecek, sonra da öldürecek. Bunun cezası ne olmalı size soruyorum? Bunun bir tek cezası var mutlaka ama mutlaka idam olmalı. 2018'de Meclis'e ilk girdiğimizde Anayasa değişikliği bununla ilgili oldu. Hiçbir grup desteklemedi. Şimdi Meral Hanım, Kırıkkale'de bir kadın cinayeti işlenince gitti, çıkışta idamdan bahsetti. Daha sonra MHP Genel Başkanı söyledi. AK Parti grubunun sözcüleri, Meclis Başkanımız söyledi. Cumhurbaşkanımız 'önümüze gelirse imzalarız' dedi. AK Parti, MHP, İYİ Parti ve BBP'nin oyları idam cezasını en azından referanduma götürmeye yetiyor. Haydi buyrun hep birlikte elimizi taşın altına koyalım ve bunu milletin önüne götürelim diyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN