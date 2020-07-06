Destici'den Gelibolu Yarımadası'ndaki yangına ilişkin açıklama Açıklaması Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınında kastı ya da ihmali olanların en ağır cezayı alması gerektiğini bildirdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınında kastı ya da ihmali olanların en ağır cezayı alması gerektiğini bildirdi.

BBP Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Destici, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile telefonda görüşerek yangın hakkında bilgi aldı.

Ayrıca telefonla aradığı Büyük Anafarta Köyü Muhtarı Ahmet Tuzcuoğlu'na da "geçmiş olsun" dileklerini ileten Destici, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Çanakkale Gelibolu'da yanan sadece orman değil ciğerimizdir. Yangında kastı, ihmali olan kim varsa en ağır cezayı almalıdır. Büyük Birlik Partisi olarak takipçisi olacağız. En büyük dileğimiz yerleşim yerlerine sıçramadan yangının bir an önce kontrol altına alınması, durdurulmasıdır."

Kaynak: AA