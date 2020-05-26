Destici'den esnaf, işçi ve memur temsilciler genel başkanlarına bayram telefonu Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Esnaf, işçi ve Memur temsilcilerinin Genel Başkanları ile telefonla görüşerek Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Esnaf, işçi ve Memur temsilcilerinin Genel Başkanları ile telefonla görüşerek Ramazan Bayramlarını tebrik etti. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK - İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK - İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR -SEN) Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN) Genel Başkanı Önder Kahveci ile bayramlaştı. Destici, esnafın, memurun ve çalışan kesimlerin bayramını tebrik etti. - ANKARA Kaynak: İHA