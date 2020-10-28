Destici'den Erdoğan'a destek telefonu
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Destici'den Erdoğan'a destek telefonu

28.10.2020 14:25 | Son Güncelleme: 28.10.2020 14:29
Destici'den Erdoğan'a destek telefonu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Charlie Hebdo'nun çiziminin çok çirkin olduğunu belirterek, kendilerine destek verdiklerini ifade etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Charlie Hebdo'nun çiziminin çok çirkin olduğunu belirterek, kendilerine destek verdiklerini ifade etti.

Charlie Hebdo dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ve Hz. Muhammed'e yönelik çirkin ve kışkırtıcı bir karikatür yayınlanmasına sert tepki gösteren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak hem kandilini kutladı hem de destek verdi. Charlie Hebdo'nun çiziminin çok çirkin olduğunu vurgulayan Destici, Cumhurbaşkanı'nın şahsına yapılan bu ahlak dışı saldırıyı şiddetle kınadığını ifade etti. Destici ayrıca, Cumhurbaşkanı'nı kararlı,

cesur ve dik duruşundan dolayı tebrik ederek, "Şahsım, camiam adına Cumhurbaşkanımıza, İslam'a yapılan bu çirkin, ahlaki hukuk ve insanlık dışı saldırıları lanetliyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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