Destici'den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek
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Destici'den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek

Destici'den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek BBP Genel Başkanı Destici: "Diyanet İşleri Başkanımız Allah'ın ayetlerini söylemektedir" Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Diyanet İşleri Başkanımız görevi sorumluluğu ve makamı gereği elbette hutbede konuşacaktır.

Destici'den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek
29.07.2020 17:40 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:44

Destici'den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek

BBP Genel Başkanı Destici: "Diyanet İşleri Başkanımız Allah'ın ayetlerini söylemektedir"

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Diyanet İşleri Başkanımız görevi sorumluluğu ve makamı gereği elbette hutbede konuşacaktır. Ne konuşmaktadır? Allah'ın ayetlerini söylemektedir, hadis-i şerifleri söylemektedir" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren teklifin kabul edilmesi ile ilgili değerlendirmede bulunan Destici, sosyal medya şirketleri ile ilgili şunları söyledi:

"Ülkemizde ticari faaliyetleri bulunmakta ve milyarlarca dolar gelir elde etmektedirler. Sosyal medya şirketlerinin ülkemizde gerçekleştirdikleri faaliyetlerin kurallarını ve sınırlarını o şirketlerin insafına bırakmak ülkemize ve milletimize büyük bir haksızlıktı."

Sosyal medyadaki olumsuzluklara dikkat çeken Destici, çok sık bir şekilde organize olarak kara propaganda yer aldığını vurgulayarak, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği sınır ötesi harekatlarda yaşadığımız deprem ve sel felaketlerinde maruz kaldığımız terör eylemlerinde, son olarak içinde bulunduğumuz salgınla mücadele sosyal medya üzerinden devletimizi ve milletimizi zaafa düşürmeye yönelik maksatlı yalan haberleri çok sık ve organize bir şekilde gördük" değerlendirmesini yaptı.

Düzenlemede ne bir sansür ne bir yasaklama ne de bir kapatma olmadığını kaydeden Destici, "Burada yapılan hem devlet hem kullanıcı muhatap bulacaktır temsilci vasıtasıyla. Siber suçlarla, fake hesaplarla mücadele esas alınmıştır. Devletin, milletin vergi kaybı ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Verilerin Türkiye'de kalması veri merkezlerinin Türkiye'de olması bu esas alınmıştır. Bu düzenlemede baktığımız zaman buna aslında hayır demek için hiçbir gerekçe yoktur" şeklinde konuştu.

BBP Genel Başkanı Destici, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'inin ibadete açılması ile ilgili Danıştaya ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunarak "Bu kolay bir karar değildi. Bu dirayet isteyen, cesaret isteyen ve en önemlisi de iman isteyen bir karardır ve bu yerine getirildi. Dolayısıyla bunu asla hiç kimsenin küçümseme hakkı yoktur ya da küçültme hakkı yoktur" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya-i Kebir Camisi'nde cuma hutbesindeki sözlerine yönelik eleştirilerle ilgili ise Destici şu değerlendirmeyi yaptı:

"Maalesef yine toplumu ayrıştırma kamplaştırma ve ellerinden gelse çatıştıracaklar. Bunların amacının bu olduğunu görüyoruz, Diyanet İşleri Başkanımız görevi sorumluluğu ve makamı gereği elbette hutbede konuşacaktır. Ne konuşmaktadır? Allah'ın ayetlerini söylemektedir, hadis-i şerifleri söylemektedir.

Kaynak: İHA

Manşet

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