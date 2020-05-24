Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasi parti liderlerine bayram telefonu
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Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasi parti liderlerine bayram telefonu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Ramazan Bayramını tebrik etti.

Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasi parti liderlerine bayram telefonu
24.05.2020 18:02 | Son Güncelleme: 24.05.2020 18:02

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Ramazan Bayramını tebrik etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayan Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsının ve ailesinin Ramazan Bayramını tebrik etti.

Telefon görüşmesinde, korona virüs (Covid-19) salgınının dünya genelindeki seyrine bakıldığında Türkiye'nin salgınla mücadelede özellikle ekonomisi Türkiye'den daha iyi durumda görünen dünya ülkelerine kıyasla daha başarılı olduğundan bahseden Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümete teşekkür ederek başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin şahsında ailesi, partilileri ve Alperenler'in Ramazan bayramını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca bu dönemde sürece katkı veren sağduyulu açıklamaları ve desteklerinden dolayı Destici'ye teşekkür etti.

Destici, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de telefonla arayarak şahsının ve Milliyetçi Hareket Partisi Camiası'nın bayramını tebrik etti.

MHP Lideri Bahçeli'de memnuniyetini ifade ederek, Destici'nin ailesinin ve Büyük Birlik Camiası'nın bayramını tebrik ederek selam ve sevgilerini iletti.

Destici görüşmede, Bahçeli'nin son günlerde gündeme taşıdığı seçim kanunu ve siyasi partiler yasası ile açıklamalarıyla ilgili de olumlu düşüncelerini paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla arayarak şahsının ve Büyük Birlik Partisi Camiasının bayramını kutladı. İkili telefonda kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan,Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile telefonlaşan Destici, şahıslarının, ailelerinin ve camialarının bayramını kutladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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