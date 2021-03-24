Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
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Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

24.03.2021 17:33 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:40
Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti 7'nci Olağan Kongresi'nde tekrar Genel Başkanlığa seçilmesinden dolayı kendisi ile telefonla görüşen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Genel Başkanlığın Erdoğan'ın şahsına, ailesine, AK Parti camiasına ve Türkiye adına hayırlı olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Destici'ye hem Cumhur İttifakı'na verdikleri desteklerden hem de tebrik telefonundan dolayı teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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