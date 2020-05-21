Destici'den "Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nün 156. yılı" mesajı Açıklaması
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Destici'den "Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nün 156. yılı" mesajı Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nün 156. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Destici'den
21.05.2020 11:06 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:06

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nün 156. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Destici, mesajında, Rusya'nın, 16. yüzyılda başlayan ve 300 yılı aşkın zaman süren Kuzey Kafkasya'ya hakim olma çabasının 1864'te farklı bir evreye girdiğini belirtti. Bu tarihe kadar, Ruslar tarafından bir devlet politikası haline gelen bölgenin etnik yapısını değiştirme ve bölgede yaşayanları göç ettirme çabalarının, parça parça ve istikrarlı olarak devam ettiğini aktaran Destici, 1864'te Rus ordusunun, ateşkes ilan etmiş olmasına rağmen bölgeye girdiğini kaydetti.

Destici, ateşkesin yürürlükte olmasının, Rus ordusunun herhangi bir dirençle karşılaşmadan hareket etmesini sağladığını, ardından tarihin en büyük soykırımlarından birinin başladığını ifade etti.

Rus kaynaklarındaki resmi rakamlara göre 400, bağımsız kaynaklara göre 600 bin kişinin katledildiğini hatırlatan Destici, bölgede araştırma yapan tarihçilerin, soykırım tanıklarıyla yaptığı görüşmeler sonucunda, tarihin hiçbir döneminde böyle bir vahşetin yaşanmadığının dile getirildiğini aktardı.

21 Mayıs 1864'te yoğun olarak başlayan katliamlar ve sürgünde, tüm bölge nüfusunun dörtte üçünden fazlasına tekabül eden 1,5 milyon kişinin göçe zorlanarak ve katledilerek yok edildiğini belirten Destici, şöyle devam etti:

"Tarihi kaynaklarda, göç esnasında, göçe zorlananların neredeyse yarısının hayatını kaybettiği yer alır. Tarihe 'Büyük Çerkes Sürgünü' olarak geçen hadisede, 'Kuzey Kafkasya Türkleri' olarak adlandırdığımız kardeşlerimizin yarısından fazlası, tabii vatanları Osmanlı Devleti topraklarına sığındılar. Ciddi sayıda insan da dünyanın dört bir yanına dağıldı. Yaygın şekilde 'Çerkes' olarak adlandırılan Kuzey Kafkasya halkları, daima büyük Türk milletinin asli unsurlarından biriydi, öyle olmaya devam edecek. Her yıl 21 Mayıs'ta, 'Büyük Çerkes Sürgünü' olarak bildiğimiz soykırımında kaybettiğimiz kardeşlerimizi anıyor, acılarını yüreğimizde taşıyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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