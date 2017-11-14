Destici'den Büyükelçi İbrahim'e Ziyaret

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'e ziyarette bulundu.



BBP'den yapılan açıklamaya göre, Destici, bir süre önce Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğine atanan İbrahim'i elçilik binasında ziyaretinde, başarı dileklerini sundu.



Azerbaycan'ın Türkiye için önemli bir ülke olduğunu belirten Destici, "Azerbaycan'ı ve Azerbaycanlı kardeşlerimizi kendimizden farklı görmüyoruz. Hem dil hem iman hem de soydaşlık anlamında da bağımız var. İki devlet, tek milletiz. Biz bunu böyle görüyoruz. Bu şekilde de ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Büyük Birlik Partisi daha çok Türk dünyasına ve Azerbaycan'a önem veriyor." ifadesini kullandı.



Büyükelçi Hazar İbrahim ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktararak, Türk dünyasına ve Azerbaycan'a karşı olan samimi duygularını her şartta dile getirmesinden dolayı BBP'nin Azerbaycan'da sevildiğini kaydetti.