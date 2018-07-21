BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Bedelli Çıkışı: 100 Bin Lira Ödesin

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin, "Tek bir rakam olmamalı. Herkes için 15 bin olmamalı. Gelir düzeyine göre olsun. Eğer asgari ücretle çalışıyorsa o 5 bin lira ödesin. Aylık geliri 100 bin lira ise o da 100 bin lira ödesin. Yani bu adalet sağlansın" dedi.

"TEK BİR RAKAM OLMAMALI, ASGARİ ÜCRETLİYSE 5 BİN LİRA ÖDESİN"

Destici, söz konusu düzenleme için üzerinde durulması gereken asıl meselenin 15 bin lira konusu olduğunu ifade ederek, "Öbür taraftan bu husus ile ilgili dile getireceğimiz bir şey de yaş 25, 15 bin lira meselesi. Tek bir rakam olmamalı. Herkes için 15 bin olmamalı. Gelir düzeyine göre olsun. Eğer asgari ücretle çalışıyorsa o 5 bin lira ödesin. Aylık geliri 100 bin lira ise o da 100 bin lira ödesin. Yani bu adalet sağlansın. Siz, asgari ücretli ile Türkiye'nin en zengininin çocuğunu aynı fiyata, 15 bin liraya bedelli askerlik yaptırırsanız bence bu adil ve doğru olmaz. Mutlaka bunun Mecliste teklif getirilirken ve görüşülürken komisyonlarda bu şekilde buradaki düzenlemelerin yapılması lazım." dedi.

İHTİYAÇ OLAN YERLERE YOLLANSIN

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bazı meslek kollarında çalışan insanlara ihtiyaç duyabileceğine de değinen Destici, silahlı kuvvetler tarafından belirlenen bazı meslek grubu üyelerinin bedelli yerine bizzat kısa dönem gibi 6 ay süreyle ihtiyaç olan yerlerde görevlendirilip, bedelli askerlikten yararlanmak isteyen gençler arasında oluşacak yoğunluğun azaltılabileceğini savundu.