Destici'den BBP'deki Patlama Sonrası Açıklama

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP Genel Merkezi'ndeki makam odasında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Şu an ne olduğunu söylemek için erken ama klima patlamış olabilir. İtfaiye kendi incelemesini yaptı, şimdi de emniyet gerekli incelemeleri yapıyor" dedi.



BBP Genel Merkezi'nin en üst katında bulunan Destici'nin makam odasında yangın çıktı. Odadaki klimanın patlaması sonucu çıktığı değerlendirilen yangının fark edilmesi üzerine yetkililere haber verildi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hemen müdahale etmesi üzerine yangın büyümeden söndürüldü. Dumandan etkilenen Destici'nin Özel Kalem Müdürü Özcan Ünal ile koruma personeli Fatih Demet, sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.



"Şu anda da tamamen yangın söndürüldü"



Patlamaya ilişkin olay yerinden basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Destici, "Öncelikle hepimize büyük geçmiş olsun. Allah'a hamd olsun cana gelen bir şey yok. Özel Kalem Müdürüm Özcan Bey ve benimle yakın çalışan Fatih kardeşimiz dumandan etkilendiler. Şu anda onların gerekli tedavileri yapıldı, durumları iyi. Sağlık ekibimize, itfaiyeye ve emniyete çok teşekkür ediyorum. Polis ekibinin o anda buradan geçiyor olması da bizim için Allah'ın lütfu oldu. Hemen emniyeti ve itfaiyeyi harekete geçirdiler. İtfaiyede çok hızlı bir şekilde olaya müdahale etti ve şu anda da tamamen yangın söndürüldü" diye konuştu.



Olay yeri inceleme ekipleri ve bomba imha uzmanlarının patlamanın yaşandığı yerde incelemelerde bulunduğunu bildiren Destici şunları kaydetti:



"Biz de ne olduğunu anlayamadık. Bir alt katta Divan Toplantı'sı halindeydik. Divan Toplantısı'nın sonlarına doğru bir anda yukarıdan patlama sesi duyuldu. Arkadaşlara 'bir bakın, ne oluyor?' dedik. Giden arkadaşlarımız dönmeyince birkaç arkadaş daha gönderdik. Sonra 'yangın var' dediler. Onun üzerine çok süratli bir şekilde binayı boşalttık. Daha sonra arkadaşlardan bilgi aldık nasıl olduğu noktasında. Biz aşağıda olduğumuz için odam boştu ve Özel Kalem Müdürüm bir patlama sesi duyuyor ve içeriye girdiğinde bir anda etrafı duman kapladığını fark ediyor. Odayı havalandırmaya çalıştığı anda kendisi hareket edemez noktaya gelince diğer arkadaşlar ona yardım ediyorlar. Şu an ne olduğunu söylemek için erken ama klima patlamış olabilir. İtfaiye kendi incelemesini yaptı, şimdi de emniyet gerekli incelemeleri yapıyor. Ondan sonra olay açıklığa kavuşacak diye ümit ediyorum. Büyük bir bela olmadan, can kaybı yaşanmadan bunu atlattık. Arkadaşlarımızdan herhangi birisi kalıcı bir yaralanma ile karşı karşıya kalmadılar."



BBP Genel Başkanı Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım başta olmak üzere bütün yetkililerin kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu, kendisinden bilgiler aldıklarını söyledi. - ANKARA