Destici'den Bayram Mesajı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz yaşanan acılar karşısında pes eden, acizleşen değil, aksine daha da güçlenen, daha da kenetlenen bir milletiz. Saflarımızı daha sıkı tutacağız, düşman karşısında tek vücut olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramın birlik, beraberlik, paylaşmak, kimsesizin elinden tutmak, yoksulu anlamak, mazluma kuvvet olmak anlamına geldiğini belirtti.

Bayramların sevinci, mutluluğu beraberinde getiren, değerlerin yaşamasına vesile olan kıymetli ve özel günler olduğunu vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Biz isteriz ki ülkemiz ve tüm Müslüman alemi olarak bayramları huzur içinde geçirelim ama hayat durmaz, dünya acılarla mutluluklarla birlikte dönmeye devam eder. Ülkemizi de son günlerde rahat bırakmadılar. Türkiye'yi ekonomik kaosa sürükleyerek mutsuz ve muhtaç hale getirmek istediler. Bunlar karşısında milletçe maddi manevi mücadeleler verdik. Sonrasında da aldığımız şehit haberleriyle canımızdan can gitti, ocaklara ateş düştü. Analar evlatsız, evlatlar babasız kaldı. Acılar dört bir yanımızı sardı.

Vatanımıza musallat olmuş hainler yüzünden bu bayram şehitlerimizin çocukları bayrama boynu bükük girecek, analarımızın öpülesi elleri evlatlarından uzak kalacak.

Biliyoruz hiçbir söz, hiçbir karar gidenleri geri getirmeye yetmeyecek. Ama boyun eğmeyeceğiz. Biz yaşanan acılar karşısında pes eden, acizleşen değil, aksine daha da güçlenen, daha da kenetlenen bir milletiz.

Saflarımızı daha sıkı tutacağız, düşman karşısında tek vücut olacağız. Ayırmadan, ayrıştırmadan, hak ve vatan yolunda birleşeceğiz, birleştireceğiz."

Zulme uğrayan, ezilen, savaş içinde olan tüm Müslümanlara Allah'ın yar ve yardımcı olması dileğinde bulunan Destici, Kurban Bayramı'nın Türkiye başta olmak üzere, tüm İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.