Destici'den Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı

Destici'den Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

23.09.2019 16:26
Destici'den Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden taburcu edilen Bahçeli'ye acil şifa dileklerini bildirdi.

Destici, "Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle MHP'nin saygıdeğer Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey'e Allah'tan acil şifalar diler, geçmiş olsun dileklerimi iletirim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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