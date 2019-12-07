Destici'den Atalay'a tebrik telefonu
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Destici'den Atalay'a tebrik telefonu

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, tekrar Türk-İş Genel Başkanlığı'na seçilen Ergün Atalay'ı telefonla arayıp, tebrik etti.

07.12.2019 19:17 | Son Güncelleme: 07.12.2019 19:17
Destici'den Atalay'a tebrik telefonu

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, tekrar Türk-İş Genel Başkanlığı'na seçilen 'ı telefonla arayıp, tebrik etti. 

BBP Lideri Destici, bugün gerçekleştirilen 23'üncü Olağan Genel Kurul'da tekrar başkanlığa seçilen Ergün Atalay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Destici "Her zaman hak mücadelesinde işçilerin,demokrasi ve vatan-millet içimde devletinin yanında duran Ergün Atalay'ın tekrar genel başkanlığına seçilmesi önce işçi camiasına, Türk-İş camiasına, vatana ve millete hayırlı olsun" dedi.


Kaynak: DHA
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