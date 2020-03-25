Destici'den Albayrak, Terim ve Gümüşdağ'a 'geçmiş olsun' telefonu BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre; Genel Başkan Mustafa Destici, koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ı telefonla arayarak, acil şifa dileğinde bulundu.

Kaynak: DHA