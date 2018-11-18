Destici'den ABD'ye PKK Eleştirisi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici "ABD, bir taraftan PKK'yı terör örgütü ilan edip sözde 3 yöneticisinin başına 12 milyon dolar ödül koyarken öbür taraftan aynı PKK'nın uzantısı olan PYD ve YPG ile işbirliğine devam ediyor. Bu büyük bir aldatmaca ve kandırmacadır." dedi.