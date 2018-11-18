Destici'den ABD'ye PKK Eleştirisi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici "ABD, bir taraftan PKK'yı terör örgütü ilan edip sözde 3 yöneticisinin başına 12 milyon dolar ödül koyarken öbür taraftan aynı PKK'nın uzantısı olan PYD ve YPG ile işbirliğine devam ediyor.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici "ABD, bir taraftan PKK'yı terör örgütü ilan edip sözde 3 yöneticisinin başına 12 milyon dolar ödül koyarken öbür taraftan aynı PKK'nın uzantısı olan PYD ve YPG ile işbirliğine devam ediyor. Bu büyük bir aldatmaca ve kandırmacadır." dedi.
Kaynak: Dunya.com