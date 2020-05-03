Destici'den "3 Mayıs Milliyetçiler Günü" mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Destici'den "3 Mayıs Milliyetçiler Günü" mesajı

Destici'den
03.05.2020 15:24 | Son Güncelleme: 03.05.2020 15:24

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

BBP Genel Başkanı Destici, mesajında 3 Mayıs'ın Türk milliyetçiliğinin bir siyasi hareket olarak ortaya çıkmasının ilk adımı olarak hafızalarda yer aldığını belirterek, "1944'den bugüne büyüyen ve tekamül eden Türk milliyetçiliğinin, Cumhuriyet tarihi içindeki en önemli duraklarından biri de 1977'deki Ülkü Ocakları Derneği büyük kongresidir. O kongrede genel başkan seçilen merhum şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu, o tarihten sonra Türk milliyetçilerinin takip edeceği istikameti İslam'la mecz olmuş Türk milliyetçiliği fikriyatını şu sloganlarla vurgular. 'Kavgamız vurguncu düzenedir. Kanımız aksa da zafer İslam'ın. Çağrımız İslam'da dirilişedir. Türk'üz, Türkçüyüz, İslam'ın eriyiz. Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslümanız.' Milliyetçilik, bu topraklarda yaşayanlar için kaderdir, mecburiyettir, güvencedir. Yaşadığımız coğrafyada milliyetçi olamıyorsanız yok olursunuz" ifadelerini kullandı.

Destici, mesajında şunları kaydetti:

"Büyük Birlik Partililer, Alperenler olarak Türk milliyetçiliğini hiçbir zaman entelektüel bir tercih olarak görmedik. Emperyalizmin hedef aldıkları topluluklara dayatmaya çalıştığı, milliyetçiliğin 'geri kalmışlık' olduğuna dair kara propagandalarına biran bile itibar etmedik. Ziya Gökalp'ten Hüseyin Nihal Atsız'a, Alparslan Türkeş'ten Muhsin Yazıcıoğlu'na Türk milliyetçiliğinin bayrak şahsiyetlerini, Türkçülük-milliyetçilik davasına kalemiyle, yüreğiyle, bileğiyle, kalbiyle, sevdasıyla emek vermiş katkı sunmuş cümle dava insanlarını ve tüm şehitlerimizi sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyor, Yeryüzündeki tüm Türk soydaşlarımızın 3 Mayıs Türkçüler Günü'nü Türk'ün, Türk dünyasının ve necip Türk milletinin, Türk-İslam dünyasının kalbi olan devletimizin ve ülkemizin aydınlık yarınlarına vesile olması dileklerimle kutluyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Haber
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haber
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı Haber
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı Haber
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu Haber
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi Haber
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim'in, bileğindeki yara detayı dikkat çekti: Kalp ameliyatı olmuş olabilir
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim'in, bileğindeki yara detayı dikkat çekti: Kalp ameliyatı olmuş olabilir
Bakan Soylu ile görüntülü konuşan yaşlı kadından şaşırtan istek: Ölürsem tabutumun altına gir
Bakan Soylu ile görüntülü konuşan yaşlı kadından şaşırtan istek: Ölürsem tabutumun altına gir
Kaza yapan alkollü sürücü: Sokağa çıkmak yasak mıydı? Allah Allah, haberim yoktu
Kaza yapan alkollü sürücü: Sokağa çıkmak yasak mıydı? Allah Allah, haberim yoktu
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde son hane küresinden 2 top düştü, çekiliş iptal edilmedi
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde son hane küresinden 2 top düştü, çekiliş iptal edilmedi
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim Jong-un, Güney Kore sınırına ateş açarak ilk hamlesini yaptı
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim Jong-un, Güney Kore sınırına ateş açarak ilk hamlesini yaptı
Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Enfeksiyon uzmanı iki yolu işaret etti
Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Enfeksiyon uzmanı iki yolu işaret etti
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Türkiye'de 36 bin hayalet taşıyıcı olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Türkiye'de 36 bin hayalet taşıyıcı olabilir
Lahmacun yaptırmaya çıkan genç sürücü, 4 bin 93 lira ceza yedi
Lahmacun yaptırmaya çıkan genç sürücü, 4 bin 93 lira ceza yedi
Yoksul hastaları tedavi ettiği için hakkında soruşturma başlatılan Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yoksul hastaları tedavi ettiği için hakkında soruşturma başlatılan Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü sinyali verdi: Bayramda sokağa çıkma yasağı gelebilir
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü sinyali verdi: Bayramda sokağa çıkma yasağı gelebilir
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü
Bakan Fahrettin Koca, sağlık çalışanları adına bestelenen şarkıyı Twitter'dan paylaştı
Bakan Fahrettin Koca, sağlık çalışanları adına bestelenen şarkıyı Twitter'dan paylaştı
Sahte polis kimliğiyle gasp yapan Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı
Sahte polis kimliğiyle gasp yapan Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor
Hiç terzilik tecrübesi olmamasına rağmen 1400 maske üretti: Nasıl yapıldığını görmem yetti
Hiç terzilik tecrübesi olmamasına rağmen 1400 maske üretti: Nasıl yapıldığını görmem yetti
Çapa'da odalar boşalıyor; yoğun bakımdaki hasta sayısı yüzde 30 azaldı
Çapa'da odalar boşalıyor; yoğun bakımdaki hasta sayısı yüzde 30 azaldı
Hali hazırda 96 bin koronavirüs vakasının bulunduğu İran, camileri yarın ibadete açıyor
Hali hazırda 96 bin koronavirüs vakasının bulunduğu İran, camileri yarın ibadete açıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Berat Albayrak Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Ebru Gündeş Nur Yerlitaş Burak Özçivit
Spor Falcao Lionel Messi Bülent Uygun Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Kadın Samsun Antalya
Şu an buradasınız: Destici'den "3 Mayıs Milliyetçiler Günü" mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 16:59:25. #1.14#
title