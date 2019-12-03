Destici'den '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' mesajı

03.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:36

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Engellilere dair problemler önceliklidir ve ertelenemez. Engelli bireyler için devletin tüm hizmetlerinde hiçbir kısıtlama olmadan faydalanabileceği şekilde planlanması ve yürütülmesi gerekiyor" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Destici, engelli bireyler için toplumun genel bakış açısında ve kamu hizmetlerinde önemli mesafelerin alındığını, devletin varlık sebebinin, daima insanların huzurunu, güvenliğini ve mutluluğunu muhafaza etmek olarak gördüklerini ifade etti. Destici, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Engellilere dair problemler önceliklidir ve ertelenemez. Engelli bireyler için devletin tüm hizmetlerinde hiçbir kısıtlama olmadan faydalanabileceği şekilde planlanması ve yürütülmesi gerekiyor. Engelli vatandaşlarımızla ilgili hepimiz hem fert, hem de siyasetçi olarak önemi sorumluluklar taşıyoruz. Bu konuyu hiçbir zaman politik bir mesele olarak görmedik. Engellilerimize dair yapılacakların, milletimizin her kesiminde en geniş mutabakatla destekleneceğinin, dolayısıyla bu konudaki eksikliklerin hiçbir mazeretle izah edilemeyeceğinin altını çiziyorum. '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engellilere dair toplumsal bilincin gelişmesine, ülkemizde ve tüm dünyada, engellerin hayatlarımızda yer bulamadığı mutlu bir geleceğe vesile olmasını diliyor, tüm engelli kardeşlerimizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum."

Kaynak: DHA