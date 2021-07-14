Destici'den '15 Temmuz' açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Destici'den '15 Temmuz' açıklaması

Destici'den '15 Temmuz' açıklaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "15 Temmuz, küresel emperyalizmin yaşadığımız toprakların, milletimize ait değerlerini yağmalamak için piyonları aracılığıyla yaptığı ve yine milletimiz tarafından bertaraf edilen operasyonlardan biridir" dedi.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "15 Temmuz, küresel emperyalizmin yaşadığımız toprakların, milletimize ait değerlerini yağmalamak için piyonları aracılığıyla yaptığı ve yine milletimiz tarafından bertaraf edilen operasyonlardan biridir" dedi.

BBP Lideri Destici, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Darbe girişiminin milleti hedef aldığını vurgulayan Destici, "İnsanlığın tarihi kadar eski olan diğer milletler tarafından 'öldürülebilirler ama asla mağlup edilemezler' cümlesiyle nitelenen ve bu gerçeği insanlık tarihine silinmeyecek bir şekilde kazıyan Türk Milleti'nin, her çağda güçlü, kaim ve muzaffer olarak var olmasının sırrı, sahip olduğu güçlü devlet geleneğidir. Tarihinin çeşitli kesitlerinde, Türk Milleti'nin yaşadığı zorlukları, acıları hatırladığımızda bu şartların hep devlet geleneği ve otoritesinin zaafa düştüğü dönemlerde yaşandığına şahit oluruz. Evet, sarsıldığımız zamanlar oldu ama 15 Temmuz'da da öncekiler gibi 'Milletin istiklalini yine milletim azmi ve kararı kurtaracaktır' dedik ve yolumuza devam ettik" dedi.

'MİLLETİMİZ DEVLETİNE SAHİP ÇIKTI'Destici, 15 Temmuz'da korkunç hadiselere şahit olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da, ülke dışından sevk ve idare edilen bir topluluğun, devletin en stratejik kurumlarına sızıp ele geçirebileceğini, sivil halktan özel harekat karargahına, TBMM'den Cumhurbaşkanlığı'na, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan Emniyet Müdürlüğü'ne bomba, mermi atacak kadar akıllarını, izanlarını, imanlarını ve haysiyetlerini yitirdiklerini gördük. Milletimiz devletine kahramanca, fedakarlıkla ve kararlılıkla sahip çıkmıştır. 15 Temmuz, küresel emperyalizmin yaşadığımız toprakların, milletimize ait değerlerini yağmalamak için piyonları aracılığıyla yaptığı ve yine milletimiz tarafından bertaraf edilen operasyonlardan biridir. Yaşadığımız coğrafyada, hür ve bağımsız olmamızın yegane yolunun güçlü olmamız, bunun da ancak milletimizin ortak değerleri etrafında birlik olmamız olduğunu hatırlatıyor, şehitlerimizi tekrar rahmet ve minnetle anıyorum."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Son dakika haber: Bağcılar'daki dehşet: 2 kardeşi başlarına çekiçle vurarak öldürmüş
Son dakika haber: Bağcılar'daki dehşet: 2 kardeşi başlarına çekiçle vurarak öldürmüş
Erdoğan: 'Türk milletinin yazdığı 15 Temmuz destanı, asırlar boyunca hatırlanacak ve dersler çıkartılacak tarihi bir dönüm noktasıdır.'
Erdoğan: "Türk milletinin yazdığı 15 Temmuz destanı, asırlar boyunca hatırlanacak ve dersler çıkartılacak tarihi bir dönüm noktasıdır."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Ali Babacan Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Düm Tek Tek Levent Yüksel İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Destici'den '15 Temmuz' açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 15:40:04. #1.16#

title