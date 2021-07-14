Destici'den '15 Temmuz' açıklaması

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "15 Temmuz, küresel emperyalizmin yaşadığımız toprakların, milletimize ait değerlerini yağmalamak için piyonları aracılığıyla yaptığı ve yine milletimiz tarafından bertaraf edilen operasyonlardan biridir" dedi.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "15 Temmuz, küresel emperyalizmin yaşadığımız toprakların, milletimize ait değerlerini yağmalamak için piyonları aracılığıyla yaptığı ve yine milletimiz tarafından bertaraf edilen operasyonlardan biridir" dedi.

BBP Lideri Destici, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Darbe girişiminin milleti hedef aldığını vurgulayan Destici, "İnsanlığın tarihi kadar eski olan diğer milletler tarafından 'öldürülebilirler ama asla mağlup edilemezler' cümlesiyle nitelenen ve bu gerçeği insanlık tarihine silinmeyecek bir şekilde kazıyan Türk Milleti'nin, her çağda güçlü, kaim ve muzaffer olarak var olmasının sırrı, sahip olduğu güçlü devlet geleneğidir. Tarihinin çeşitli kesitlerinde, Türk Milleti'nin yaşadığı zorlukları, acıları hatırladığımızda bu şartların hep devlet geleneği ve otoritesinin zaafa düştüğü dönemlerde yaşandığına şahit oluruz. Evet, sarsıldığımız zamanlar oldu ama 15 Temmuz'da da öncekiler gibi 'Milletin istiklalini yine milletim azmi ve kararı kurtaracaktır' dedik ve yolumuza devam ettik" dedi.

'MİLLETİMİZ DEVLETİNE SAHİP ÇIKTI'Destici, 15 Temmuz'da korkunç hadiselere şahit olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da, ülke dışından sevk ve idare edilen bir topluluğun, devletin en stratejik kurumlarına sızıp ele geçirebileceğini, sivil halktan özel harekat karargahına, TBMM'den Cumhurbaşkanlığı'na, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan Emniyet Müdürlüğü'ne bomba, mermi atacak kadar akıllarını, izanlarını, imanlarını ve haysiyetlerini yitirdiklerini gördük. Milletimiz devletine kahramanca, fedakarlıkla ve kararlılıkla sahip çıkmıştır. 15 Temmuz, küresel emperyalizmin yaşadığımız toprakların, milletimize ait değerlerini yağmalamak için piyonları aracılığıyla yaptığı ve yine milletimiz tarafından bertaraf edilen operasyonlardan biridir. Yaşadığımız coğrafyada, hür ve bağımsız olmamızın yegane yolunun güçlü olmamız, bunun da ancak milletimizin ortak değerleri etrafında birlik olmamız olduğunu hatırlatıyor, şehitlerimizi tekrar rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı