Destici: "(Siyasi partilere para yardımı) Gelin bu 5 grup pandemi sürecinde vazgeçsin" - Haberler
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Destici: "(Siyasi partilere para yardımı) Gelin bu 5 grup pandemi sürecinde vazgeçsin"

AA - Haberler | Güncel

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması TBMM - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM Genel Kurulu'nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde konuşma yaptı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması Tbmm - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM Genel Kurulu'nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde konuşma yaptı. (2)

Destici: (Siyasi partilere para yardımı) Gelin bu 5 grup pandemi sürecinde vazgeçsin

Destici: (Siyasi partilere para yardımı) Gelin bu 5 grup pandemi sürecinde vazgeçsin

Destici: (Siyasi partilere para yardımı) Gelin bu 5 grup pandemi sürecinde vazgeçsin

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AA - Son Dakika Haberleri

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