Destici: "Cumhur İttifakının Adayı Kimse Büyük Birlik Partisi'nin Adayı O Olacaktır"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhur ittifakının içerisinde yer alacağımızı, destekleyeceğimizi ifade ettik. Cumhur ittifakının adayı kimse Büyük Birlik Partisi'nin adayı o olacaktır." dedi.

Destici, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sivas'a geldi. Ulu Camii'de cuma namazı kılan Destici, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin Türkiye ve İslam coğrafyası için hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin 16 Nisan 2017'den itibaren yeni bir sistemle yönetildiğini belirten Destici, "Tam olarak seçimler yapılıp da sisteme geçilmediği için birtakım noktalarda da Türkiye eski sistemle yönetilmeye devam ediyordu. Yani Türkiye iki sistemli bir yönetim tarzıyla yönetiliyordu. Bunu bir an önce ortadan kaldırmak için bu seçim gerekliydi." diye konuştu.

Destici, parti olarak 25 yıllık siyasi tecrübeye sahip olduklarını vurgulayarak, "Bu seçimlere de tüm teşkilatlarımızla, tüm kurumlarımızla hazırız." ifadelerini kullandı.

16 Nisan 2017'de yapılan referandumda "evet" dediklerini anımsatan Destici, şunları kaydetti:

"O zaman da tavrımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Bu geçtikten sonra ittifak yasası ile partilerin seçimlere ittifakla girebilecekleri gündeme geldi. Bu konuda da AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında bir mutabakat sağlandı. Büyük Birlik Partisi olarak yaptığımız görüşmeler neticesinde, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızla, biz de bu ittifakı desteklediğimizi ve ittifakın içerisinde yer alacağımızı ifade ettik. Bu seçim bir yönüyle de yeni sisteme 'evet' diyenlerle, uygulanmasını isteyenlerle, eskiye dönmek isteyenler arasında geçeceğe benziyor. Dolayısıyla özellikle ana muhalefet partisinin başını çektiği grubun ifadeleri... 'Seçimi kazanırsak eski sisteme döndüreceğiz' diyorlar. Biz de eski sisteme dönmeyip yeni sistemle Türkiye'nin yönetilmesi konusunda 'evet' diyerek güçlü bir irade ortaya koyduk. Cumhur ittifakının içerisinde yer alacağımızı, destekleyeceğimizi ifade ettik. Haliyle cumhur ittifakının adayı kimse Büyük Birlik Partisi'nin adayı o olacaktır."