Destici: Cumhur İttifakı, Siyasi Bölücülerin Dokunulmazlığını Kaldırmak İçin Harekete Geçmeli

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhur İttifakı parti üyeleri, bir an önce siyasi bölücülerin dokunulmazlığını kaldırmak için harekete geçmelidir" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, seçim çalışmaları kapsamında Ankara'nın Pursaklar ve Akyurt ilçelerinde partisinin seçim bürolarını ziyaret etti. Ziyarette partililer ile görüşen Destici, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Kürdistan'da biz kazanacağız" dediğini, HDP'nin bu çerçevede bazı adaylarını geri çektiğini ve bazı yerlerde aday çıkarmadığını söyledi. Destici, "Şayet bu anlaşmalı yapılmıyorsa, kapalı kapılar ardında böyle bir anlaşma yoksa, bu destekler ya da bu aday çekmeler tek taraflı ise o zaman Millet İttifakı'nı oluşturan diğer partilere düşen, çıkacaklar açıkça diyecekler ki, 'Biz sizin siyasi bölücülerin desteğini istemiyoruz.' Eğer bunu ilan etmiyorlarsa o zaman zımnen iş birliği yapıyorlar demektir" değerlendirmesinde bulundu.

'KİMSE, OY UĞRUNA DEVLETE YAZIK ETMESİN'

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantılarının durup dururken kimseye destek vermeyeceğini kaydeden Destici, "PKK'nın birinci amacı daha meşru bir hale gelmektir. O partiler, HDP ile gizli ya da açık iş birliği yapan partilerdir. Şunu bilsinler ki; siyasi bölücülere meşruiyet kazandırıyorlar ve onu güçlendiriyorlar. Bunu yapmasınlar, bu yazıktır. Kimse 3 oy uğruna, bir belediye kazanma uğruna, memlekete, millete ve devlete yazık etmesin" diye konuştu.

'SADECE MEYDANLARDA ŞİKAYET YETMEZ'

Destici, siyasi bölücüleri ve onlarla iş birliği yapanları şikayet ettiklerini; ancak bunun yeterli olmadığını belirterek, şöyle dedi:

"Cumhur İttifakı parti üyeleri bir an önce siyasi bölücülerin dokunulmazlığını kaldırmak için harekete geçmelidir. Bunların dokunulmazlığı kaldırılsın ve bunlar hukuka gönderilsinler. Bu memleketin bir bölümünü 'Kürdistan' ya da başka bir isimle tanımlayan bölücüdür, haindir, onursuzdur, şerefsizdir. Dolayısıyla bununla ilgili yapılacak iş de bellidir. Sadece meydanlarda şikayet etmek yetmez. Hukuk işletilmeli ve dolayısıyla da burada dokunulmazlık kaldırılarak gereği yapılmalıdır."

- Ankara

Kaynak: DHA