Destici Çok büyük ülkeler 'Türkiye'den yardım gelsin' diye bekliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Destici Çok büyük ülkeler 'Türkiye'den yardım gelsin' diye bekliyor - Haberler
Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Türkiye, Güncel, Haber

Destici Çok büyük ülkeler 'Türkiye'den yardım gelsin' diye bekliyor

Destici: Çok büyük ülkeler 'Türkiye'den yardım gelsin' diye bekliyorBÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin 40'ın üzerinde ülkeye koronavirüsle mücadelede yardım eli uzattığını belirterek, "Dünyanın pek çok büyük ülkesinden Türkiye'den yardım gelsin diye bekleniyor.

22.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:30
Destici Çok büyük ülkeler 'Türkiye'den yardım gelsin' diye bekliyor

Destici: Çok büyük ülkeler 'Türkiye'den yardım gelsin' diye bekliyor

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin 40'ın üzerinde ülkeye koronavirüsle mücadelede yardım eli uzattığını belirterek, "Dünyanın pek çok büyük ülkesinden Türkiye'den yardım gelsin diye bekleniyor. Bu da bizi gururlandırıyor" dedi.

BBP Lideri Mustafa Destici, genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici basın toplantısını, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle katılımcı olmadan gerçekleştirdi. Destici, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 2 bin 259 olduğunu bildirdi. Hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, tedavi görenlere acil şifalar dileyen Destici, "Başta Sağlık Bakanı olmak üzere Bilim Kurulu üyeleri ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Dünyaya baktığımızda onların sağlık çalışmaları ile bizim sağlık çalışanlarını kıyasladığımızda farkı çok net görmekteyiz ve sağlıkçılarımızla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DEN YARDIM GELSİN' DİYE BEKLENİYOR'

Destici, koronavirüs ile mücadele noktasında her türlü malzeme konusunda eksikliğin yaşatılmamasının devlet adına gurur verici bir durum olduğunu kaydetti. Türkiye'nin 40'ın üzerinde ülkeye yardım eli uzattığını belirten Destici, şöyle konuştu:

"Dünyanın pek çok büyük ülkesinden Türkiye'den yardım gelsin, diye bekleniyor. Bu da bizi gururlandırıyor. Türkiye elbette kendi vatandaşlarına, hastalarına öncelik verecek ama kendi vatandaşlarından sonra soydaşlarımızı önceleyeceğiz. Tabi ki bizimle müttefik olan ülkeler başta olmak üzere tüm dünyaya Türkiye kendi tarihine, kültürüne yaraşır şekilde yardım elini uzatacaktır. Birkaç istisna devlet vardır, onlara Türkiye'nin asla yardım eli uzatmaması gerekiyor."

'ÜRETİCİMİZİN, İHRACATÇIMIZIN ÖNÜNÜN AÇILMASI LAZIM'

Destici, üretilen yüzde 100 yerli solunum cihazı ile ilgili gurur duyduklarını ve bu üreticileri desteklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Her alanda olduğu gibi bu alanda da Türkiye'nin, bu süreç bize göstermiştir ki, dışa bağımlılıktan kurtulmamız bir zorunluluk halindedir. Bir çağrıda bulunmak istiyorum. Tıbbi malzemeler konusunda evet önce kendi vatandaşlarımızı önceleyeceğiz ama kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçları dışındakilerde de ihracatı kolaylaştırmamız gerekiyor. Tam Türkiye'nin bu malzemeler üzerinden para kazanacağı bir dönemdir. Burada da vatandaşımızın, üreticimizin, ihracatçımızın önünün açılması lazım. Elbette devlet bunun üzerine vergi koyabilir, başka içeriğiyle ilgili birtakım destekler isteyebilir. Özellikle şu anda ihtiyaç fazlası olan ürünlerle ilgili sonuna kadar ihraç kapıları açılmalıdır, desteklenmelidir. Ben herkes için ihraç kapıların açılmasını istiyorum. Şu anda Türkiye görülüyor ki, dünyada koronavirüs ile mücadelede malzeme konusunda dünyanın en iyi üretici pozisyonundadır. Dolayısıyla bu bir fırsattır."

Destici ayrıca, TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Destici Çok büyük ülkeler 'Türkiye'den yardım gelsin' diye bekliyor

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

ABD salgınla boğuşurken Trump'ın derdi başka: Orduya vur emri verdi Haberler
ABD salgınla boğuşurken Trump'ın derdi başka: Orduya vur emri verdi
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haberler
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Müge Anlı için 'Evli bir adamdan hamile' diyen eski eşi çark etti Haberler
Müge Anlı için "Evli bir adamdan hamile" diyen eski eşi çark etti
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi Haberler
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Ahmet Davutoğlu, 'Erdoğan'a ihanet etti' eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf zamanında yanında olmazdım
Ahmet Davutoğlu, "Erdoğan'a ihanet etti" eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf...
Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, 'Neden kaçtınız' sorusuna küstah yanıt
Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, ''Neden kaçtınız'' sorusuna küstah yanıt
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Ramazan'da iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak
Ramazan'da iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Ankara'da Kahranmankazan Belediyesi internet altyapısı kurmak ve hizmet sağlamak için lisans aldı
Ankara'da Kahranmankazan Belediyesi internet altyapısı kurmak ve hizmet sağlamak için lisans aldı
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas...
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü
Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak
Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi
Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi
Hollanda'da ligler koronavirüs nedeniyle 1 Eylül'e kadar ertelendi
Hollanda'da ligler koronavirüs nedeniyle 1 Eylül'e kadar ertelendi
76 yaşındaki çiftçi, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
76 yaşındaki çiftçi, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Ziya Selçuk Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Hande Yener Demet Akalın Rafet El Roman
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Ivan Obradovic Anderson Talisca Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Nisan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Destici Çok büyük ülkeler 'Türkiye'den yardım gelsin' diye bekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 16:38:58. #1.15#
title