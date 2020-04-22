Destici: Çok büyük ülkeler Türkiye'den yardım bekliyor BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin 40'ın üzerinde ülkeye koronavirüsle mücadelede yardım eli uzattığını belirterek, "Dünyanın pek çok büyük ülkesinden Türkiye'den yardım gelsin diye bekleniyor.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin 40'ın üzerinde ülkeye koronavirüsle mücadelede yardım eli uzattığını belirterek, "Dünyanın pek çok büyük ülkesinden Türkiye'den yardım gelsin diye bekleniyor. Bu da bizi gururlandırıyor" dedi.

BBP Lideri Mustafa Destici, genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici basın toplantısını, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle katılımcı olmadan gerçekleştirdi. Destici, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 2 bin 259 olduğunu bildirdi. Hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, tedavi görenlere acil şifalar dileyen Destici, "Başta Sağlık Bakanı olmak üzere Bilim Kurulu üyeleri ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Dünyaya baktığımızda onların sağlık çalışmaları ile bizim sağlık çalışanlarını kıyasladığımızda farkı çok net görmekteyiz ve sağlıkçılarımızla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DEN YARDIM GELSİN' DİYE BEKLENİYOR'Destici, koronavirüs ile mücadele noktasında her türlü malzeme konusunda eksikliğin yaşatılmamasının devlet adına gurur verici bir durum olduğunu kaydetti. Türkiye'nin 40'ın üzerinde ülkeye yardım eli uzattığını belirten Destici, şöyle konuştu: "Dünyanın pek çok büyük ülkesinden Türkiye'den yardım gelsin, diye bekleniyor. Bu da bizi gururlandırıyor. Türkiye elbette kendi vatandaşlarına, hastalarına öncelik verecek ama kendi vatandaşlarından sonra soydaşlarımızı önceleyeceğiz. Tabi ki bizimle müttefik olan ülkeler başta olmak üzere tüm dünyaya Türkiye kendi tarihine, kültürüne yaraşır şekilde yardım elini uzatacaktır. Birkaç istisna devlet vardır, onlara Türkiye'nin asla yardım eli uzatmaması gerekiyor." 'ÜRETİCİMİZİN, İHRACATÇIMIZIN ÖNÜNÜN AÇILMASI LAZIM'Destici, üretilen yüzde 100 yerli solunum cihazı ile ilgili gurur duyduklarını ve bu üreticileri desteklediklerini belirterek, şunları kaydetti: "Her alanda olduğu gibi bu alanda da Türkiye'nin, bu süreç bize göstermiştir ki, dışa bağımlılıktan kurtulmamız bir zorunluluk halindedir. Bir çağrıda bulunmak istiyorum. Tıbbi malzemeler konusunda evet önce kendi vatandaşlarımızı önceleyeceğiz ama kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçları dışındakilerde de ihracatı kolaylaştırmamız gerekiyor. Tam Türkiye'nin bu malzemeler üzerinden para kazanacağı bir dönemdir. Burada da vatandaşımızın, üreticimizin, ihracatçımızın önünün açılması lazım. Elbette devlet bunun üzerine vergi koyabilir, başka içeriğiyle ilgili birtakım destekler isteyebilir. Özellikle şu anda ihtiyaç fazlası olan ürünlerle ilgili sonuna kadar ihraç kapıları açılmalıdır, desteklenmelidir. Ben herkes için ihraç kapıların açılmasını istiyorum. Şu anda Türkiye görülüyor ki, dünyada koronavirüs ile mücadelede malzeme konusunda dünyanın en iyi üretici pozisyonundadır. Dolayısıyla bu bir fırsattır."

Destici ayrıca, TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: DHA