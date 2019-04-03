Destici: Büyükşehir Belediye Meclisi, Belediye Başkanını Seçsin

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlere ilişkin önerdiği sistem ile ilgili olarak, "Burada bunun tam tersi de düşünülebilir. Büyükşehir belediye meclisi seçilsin ve onlar belediye başkanını seçsin. Bence bu daha çoğulcu, daha katılımcı" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Destici, yerel seçim süresince 90 etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, parti teşkilatına ve Alperen Ocaklarına teşekkür etti. Seçim sürecinin itirazlar ile devam ettiği aktaran Destici, "YSK kesin sonuçları açıklayıp mazbata verene kadar süreç devam edecek. Biz BBP olarak bu sürecin yakından takipçisiyiz. Biz BBP olarak seçim çevrelerinin 350'sinde belediye başkan adayı gösterdik. 285 il, ilçe, belde, 65 büyükşehir ilçesi ve 12 tane ilde adayımız vardı. Bunların dışında kalan 30 büyükşehir, 39 il merkezi, 646 ilçe, 336 beldede aday göstermedik. Buralarda daha önce MKYK kararımızda Cumhur İttifakı adaylarını destekleyeceğimizi açıklamıştık. Bizim aday gösterdiğimiz 22 milyon oyun bulunduğu seçim çevrelerinde BBP olarak 700 bine yakın oy aldık, bu da yüzde 3,5 tekabül ediyor. İl genel meclisi ve belediye meclisi oylarında BBP olarak 662 bin büyükşehir ilçelerinde, 191 bin 444 il genel meclisinde olmak üzere, 689 bin 765 de büyükşehir il belediye meclisi olmak üzere, biz toplam 885 bin yani yüzde 2 civarında oy alarak seçimlerden çıktık" diye konuştu.

'14 İLÇEDE İTİRAZIMIZ VAR'

Seçimlerde oylarını 200 bin artırdıklarını kaydeden Destici, emeği geçen herkese teşekkür etti. Destici, bunun yeterli olmadığını, hedeflerini karşılamadığını kaydetti. Ağrı Tutak, Erzurum Oltu ve Tortum, Sakarya Hendek ve Sivas'ın Kangal ilçesi ile Afyonkarahisar'ın İhsaniye ve Gazlıgöl, Yozgat Yamaçlı ve Ozan, Aksaray'ın Demirci ve Gümüşhane'nin Ünlüpınar beldelerini kazandıklarını söyleyen Destici, "14 ilçede de itirazlarımız var, bu itirazlarımızın neticelenmesini bekliyoruz" dedi.

'YAPMAMIZ GEREKEN İŞLER VAR'

Mustafa Destici açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Öyle bir sistem inşa edilsin ki sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim, o da üstlendiği görev ve yetkiye dayanarak ilçe belediye başkanlarını belirlesin" şeklindeki, yerel seçimler için önerdiği sistemin hatırlatılması üzerine, Destici şunları söyledi:

"Bahçeli'nin her sözü elbette kıymetlidir. Lakin ondan önce yapmamız gereken işler var. Bunlardan birincisi, bu seçimi kış şartlarından kurtarmamız lazım. İkincisi, ilk genel meclisi ve belediye meclislerindeki sert barajı kaldırmamız lazım. Üçüncüsü de adil bir seçimi nasıl yaparız? Bunun şartlarını, yani seçim kanununu değiştirmek üzere Meclis'in harekete geçirilmesi lazım. İttifakların yerel seçimlerde de yasal hale getirilmesi lazım. Bizim çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi öncelememiz gerektiğini ifade ediyorum. Burada bunun tam tersi de düşünülebilir. Büyükşehir belediye meclisi seçilsin ve onlar belediye başkanını seçsin. Bence bu daha çoğulcu, daha katılımcı. Bu da düşünülebilir."

'BIRAK AĞRI TUTAK DA BBP'DE KALSIN'

Destici, vatandaşların erken seçim beklentisi içerisinde olmadığını kaydetti. Ağrı'nın Tutak ilçesinde seçimi kazandıklarını söyleyen Destici, "Hala Ağrı Tutak'ta masa başında seçimi elimizden almaya çalışıyorlar. Biz yüzlerce yerde desteklemişiz, sen daha ne istiyorsun kardeşim? Bırak Ağrı Tutak da BBP'de kalsın. Bir sürü haksızlıkların yapıldığını arkadaşlarımız şikayet ediyor. Biz buna rağmen öfkemize de hakim olduk, nefsimize de hakim olduk. Çünkü devletin varlığı, siyasetimizin varlık sebebidir" şeklinde konuştu.

'İTİRAZ TEMEL BİR HAKTIR'

Seçim sonrası yapılan itirazları da değerlendiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, şunları söyledi:

"İtiraz da bu seçimin bir parçasıdır. Hem de hukuki bir parçasıdır. Herkesin bu sürece saygılı olması lazım. 'Niye itiraz ediliyor?' denemez. Bu oy verme gibi temel bir haktır. Burada YSK'nın vereceği karar nihaidir. Şu anda her partinin itirazı var. Sadece İstanbul, Ankara göz önünde olduğu için sadece buralara itiraz varmış gibi, 'Niye itiraz ediliyor kardeşim?' gibi bir ters hava estirilmeye çalışılıyor. CHP'nin de, İYİ Parti'nin de, bizim de, Saadet Partisi'nin de itiraz ettiği yerler var. Bir ilçeye, itiraz edildiği gibi İstanbul'a da Ankara'ya da itiraz edilebilir. Bundan rahatsızlık duyulması kadar abes bir şey yok."

- Ankara

Kaynak: DHA