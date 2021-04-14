Destici: "(CHP'nin '128 milyar dolar' iddiası) Hazineyi yönetenler millete kuruşu kuruşuna hesabını vermeli"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'nin, "Merkez Bankası kasasındaki 128 milyar doların eridiği iddiasına" ilişkin, "Hazineyi yönetenler, kullananlar, bu konuda millete kuruşu kuruşuna hesabını vermelidir.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'nin, "Merkez Bankası kasasındaki 128 milyar doların eridiği iddiasına" ilişkin, "Hazineyi yönetenler, kullananlar, bu konuda millete kuruşu kuruşuna hesabını vermelidir." dedi.

"128 milyar doların eridiği" iddiası

Mustafa Destici, bir gazetecinin, CHP'nin, "Merkez Bankası rezervlerindeki 128 milyar doların eridiği" iddiasını hatırlatması üzerine, "Bu iddiaların, gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Baktığınız zaman sadece bir afişten ibaret. Bir söz var, bunlar afişe ediliyor ama bunun altını dolduracak bilgiler yok." yanıtını verdi.

Muhalefetin, iddiasını temellendirmesi ve gerekçelerini ortaya koyması gerektiğini vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Aksi halde bu, yalnızca kuru ve popülist bir iddia olmaktan öteye geçemez. Bize göre temeli olmayan bu iddiaya, elbette hükümetin de yetkililerin de çok ciddi bir cevap vermesi lazım. Kafalarda oluşturulan bu şüpheyi ortadan kaldırması lazım. Buna çok net, belgelerle, bilgilerle cevap verilmesi gerekiyor. Muhalefet soracaktır, gündeme getirecektir. Muhalefetin görevi budur zaten. Muhalefet, popülist politika da yapabilir. Neticede bugün CHP'nin yaptığı da budur. Bize göre, popülist, temelsiz bir iddiada bulunmaktadır. Farz edelim ki bu, popülist, gerçekliği olmayan bir iddia olsun. Buna rağmen devleti yönetenler, devlete hükümet edenler, bunun cevabını net bir şekilde vermelidir. CHP'yi ya da bunu acımasızca istismar edenleri, popülist politikalarına kurban edenleri ya da HDP ile ortaklıklarını gizlemek için bunu gündeme getirenleri ikna etmek adına değil, vatandaşa bilgilendirme yapmalıdır. Çünkü Hazine vatandaşındır, milletindir. Bunun için Hazineyi yönetenler, kullananlar, bu konuda millete kuruşu kuruşuna hesabını vermelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu