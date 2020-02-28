Destici: "Bugün milli birliğimizi zinde tutma zamanıdır"
Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İdlib'deki gelişmeler nedeniyle basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
28.02.2020 22:08 | Son Güncelleme: 28.02.2020 22:12
Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İdlib'deki gelişmeler nedeniyle basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: AA