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Destici: "Bugün milli birliğimizi zinde tutma zamanıdır"

Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İdlib'deki gelişmeler nedeniyle basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

28.02.2020 22:08 | Son Güncelleme: 28.02.2020 22:12
Destici:

Genel Merkezi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı 'nin açıklamaları ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 'deki gelişmeler nedeniyle basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Kaynak: AA


Haber Videosu

: Destici: "Bugün milli birliğimizi zinde tutma zamanıdır"
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