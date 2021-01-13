Destici: "Bugün adada bağımsız bir Türk devleti varsa, bunu merhum Denktaş'a da borçluyuz"
13.01.2021 12:47 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:53
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kürsüde yer alması Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, parti binasında düzenlediği toplantıda konuştu.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kürsüde yer alması
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, parti binasında düzenlediği toplantıda konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz