Destici: "Bu Harekatın Kararlılığı Karşısında ABD Geri Adım Atmak Zorunda Kalmıştır"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Bu harekatın kararlılığı karşısında ABD geri adım atmak zorunda kalmıştır. Rusya askerlerini başka bir noktaya sevk edip hava sahasını açmıştır. Bunun arkasında başka pazarlıklar arayanlar iyi niyetli değildir. İyi niyetli olanlar Türkiye'nin gücü karşısında bunların yapıldığını bilirler." dedi.

Partisinin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla bir otelde gerçekleştirilen yemekte yaptığı konuşmada Destici, partisinin 25. kuruluş yıl dönümünün Türkiye'ye, Türk milletine, Türk ve İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini diledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, harekatı sonuna kadar desteklediklerini belirtti.

Destici, harekatın Münbiç ile devam etmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu harekatın kararlılığı karşısında ABD geri adım atmak zorunda kalmıştır. Rusya askerlerini başka bir noktaya sevk edip hava sahasını açmıştır. Bunun arkasında başka pazarlıklar arayanlar iyi niyetli değildir. İyi niyetli olanlar Türkiye'nin gücü karşısında bunların yapıldığını bilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Afrin'de Kürtlere karşı harekat yapmadığının, o bölgedeki teröristlere karşı mücadele verdiğinin altını çizen Destici, "İçeride sesi çıkanlar da PKK uzantılarıdır. PKK sempatizanlarıdır. PKK sevicileridir." şeklinde konuştu.

Destici, bugüne kadar Türk milletinin huzur ve refahı, devletin bekası, üniter yapının muhafazası ve vatanın bölünmez bütünlüğü için siyaset yaptıklarını, her zaman demokrasi ve meşruiyetten yana olduklarını söyledi.

Türk siyasetinde milli duruş noktası, sağduyunun sesi, milli vicdanın temsilcileri ve birlik mayası olduklarını dile getiren Destici, "Devlette birlik, bayrakta birlik, vatanda birlik, dilde birlik ve millette birlik dedik." ifadesini kullandı.

Destici, milliyetçi, maneviyatçı, demokrat, vatansever tam bağımsız güçlü bir Türkiye ülküsü vizyonuyla ilerlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Siyasetteki çağrımızın esası, milletçe üzerine titrediğimiz inanç, değer ve ilkelerimizin kılavuzluğunda, ülkemizin layık olduğu 'Büyük ve öncü Türkiye'nin inşası' ülküsüne hizmet için insanımızı hasbi bir fedakarlık ve gönül seferberliğine davettir. Çağımızın buhran kaynağı parçalanmaya ancak büyük birlikle çare bulunabileceğine inanıyoruz."