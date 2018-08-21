Destici Bayram Namazını Ankara'da Kıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bayram namazını Taceddin Sultan Camisi'nde kıldı.

Destici, namazın ardından partisinin kurucusu ve eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergahı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Yazıcoğlu'nun kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden, vatandaşlarla bayramlaşan Destici, bayramını kutlayan çocuklara harçlık verdi.

Destici, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram dolayısıyla namazdan sonra kurban kesileceğini, büyüklerin ve akrabaların ziyaret edileceğini belirterek, "Rabbim öncelikle birliğimizi, dirliğimizi, huzurumuzu inşallah muhafaza etmemizde bizlere yardımcı olsun." dedi.

Milyonlarca Müslüman'ın hac vazifesini yerine getirdiğini ifade eden Destici, "Rabbim onların da haclarını mebrur eylesin." diye konuştu. Destici, hac vazifesini yerine getirirken hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Destici, kahramanca vatanın birliği, dirliği, savunması için mücadele eden güvenlik güçlerinin bayramını da kutladı.

Bayramlarda memleketlerine giden vatandaşları trafik kazaları konusunda uyaran Destici, hiç kaza yaşanmamasını arzu ettiklerini söyledi.

Her bayram namazı sabahı olduğu gibi Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrinde dua ederek ve onu da rahmetle anarak bayrama başladıklarını belirten Destici, "Biz hem inançlarımızdan hem değerlerimizden hem fikriyatımızdan hem Kuran'ımızdan, kitabımızdan aldığımız feyzle hem de onunla birlikte yürüdüğümüz dava şuuruyla birlikte inşallah davamıza devam ediyoruz. İnşallah yine Rabbimin izniyle de ilayı kelimetullah için nizamı alem demeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Türk ve İslam coğrafyasının pek çok noktasında kan ve gözyaşı olduğuna dikkati çeken Destici, "Rabbim bu mübarek Kurban Bayramı'nda, Arafat'ta, Mescid-i Nebevi'de, Mescid-i Aksa'da, Kabe-i Muazzama'da edilen dualar hürmetine inşallah bu mazlum kardeşlerimizi de bu mazlumiyetten, mağduriyetten, esaretten, kan ve gözyaşından kurtarsın. İnşallah bizlerin, tüm Müslümanların, Türk ve İslam coğrafyasının birliğine, beraberliğine de vesile kılsın." ifadelerini kullandı.

Ülkenin şer güçlerin hedefinde olduğunu, buna karşı birlikle, beraberlikle, milli ve manevi değerlere sahip çıkarak karşı durulması gerektiğini dile getiren Destici, Peyami Safa'nın "Bir milleti yok etmek için askeri istilaya lüzum yoktur. Tarihini unutturmak, dilini bozmak, dininden soğutmak ve dolayısıyla manevi değerlerini, ahlakını yozlaştırmak kafidir." sözlerini hatırlattı.

Mustafa Destici, şunları kaydetti:

"İnşallah biz tarihimizden de milli ve manevi değerlerimizden de kopmayacağız. Dilimize de dinimize de ahlakımıza da sahip çıkacağız, ülkemize, milletimize, bayrağımıza, ezanımıza da sahip çıkacağız ve bir olarak, birlik içinde inşallah var olmaya devam edeceğiz. Bayramları da bir ve beraber, kardeşçe kutlayacağız. Bu bayramlar da birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize vesile olsun. Bir kere daha bütün İslam aleminin yeryüzünde yaşayan tüm müslüman kardeşlerimin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum."