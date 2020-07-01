Destici: Baro düzenlemesi taleplerimizi karşılıyor
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Destici: Baro düzenlemesi taleplerimizi karşılıyor

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulan barolarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi ile ilgili, "Milletten yetki alanların tercihlerine saygı gösteriyor, millet iradesinin tecelli ettiği TBMM'nin kararının...

Destici: Baro düzenlemesi taleplerimizi karşılıyor
01.07.2020 14:11 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:14

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulan barolarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi ile ilgili, "Milletten yetki alanların tercihlerine saygı gösteriyor, millet iradesinin tecelli ettiği TBMM'nin kararının saygıyı hak ettiğini düşünüyoruz. Taslağı incelediğimizde ise, öngördüğümüz ve talep ettiğimiz düzenlemelerin önemli ölçüde karşılandığını görüyoruz" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Destici, Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşinin doğmuş evladı için hayırlı ve uzun ömürler dilediğini ve aileyi tebrik ettiğini söyledi. Destici, bu durum ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşıma ilişkin, "Bu paylaşımları yapanların bu milletten ve bu kültürden olmadığı çok açık ve nettir. Maalesef onlar bu topraklarda kalan bir takım bizimle alakası olmayan artıklardan başka da bir şey de değiller. Bu kişilerle ilgili hem emniyetimizin hem de adli makamlarımızın gerekli incelemeleri başlattığını ve soruşturmaları yürüttüğünü biliyoruz. Bizim de milletimizin de beklentisi bunlarla ilgili hukuki süreçlerin hızla tamamlanarak, gerekli en ağır ceza ile muhatap edilmeleri olacaktır. Milletimiz gibi bizler de bu ve buna benzer çirkin saldırıların karşısında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Lanetliyor ve bütün milletimizin aynı hassasiyeti paylaşmasında da duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyoruz" diye konuştu.

'BÖYLE ADALET OLUR MU?'Destici, milletin çocuklara karşı işlenen suçlar konusunda 'artık çözüm bulun' çağrıları ile muhatap olduklarını kaydederek, şunları söyledi: "Eğitim, ahlak, güvenlik ve elbette yargı konularında atmamız gereken adımlar var. Devlet, bütün kurum ve kuruluşlarıyla, çocuklarımızın güvenliğine dair, acilen ve ciddiyetle üzerine düşeni yapmalıdır. Öncelikle, telaffuz etmekten bile utanç duyduğumuz 'pedofili' ve çocuklara yönelik şiddet suçlarıyla ilgili bir çalışma grubu oluşturulmasının zaruri hale geldiğini düşünüyoruz. Eğitim, tıp (psikoloji), güvenlik, iletişim ve hukuk alanında uzmanlardan oluşacak bir kurul, devletin konuyla ilgili alması gereken tedbirler ve atması gereken adımlarla ilgili bir yol haritası oluşturmalı, hemen ardından ve acilen ilgili yasal düzenlemeler de yapılmalıdır. Şimdi caniler el kadar yavrulara hiç acımadan kıyacak ama sistem o canilere kıyamayacak. Böyle adalet olur mu? Yok öyle bir dünya. Eğer çocukları, kadınları, doğayı, canlıları koruyamayacaksak, bu gerçekten karanlık bir çağda yaşıyoruz anlamına gelir."'FERYATLARINI YÖNETİCİLERİNE YÜKSELTMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUM'Destici, pek çok baro ve meslek odasının uzun yıllar, kolay organize olabilen marjinal gruplar tarafından yönetildiğini ve yönetilmeye devam ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Son olarak, hepimizin bildiği gibi Ankara Barosu, ayetler üzerinden devletin Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve inançlarımıza hakaret etme gibi affedilemeyecek bir rezalete imza attı. Verdiğimiz örneklerin hiçbiri, baroların varlık sebepleriyle bağdaşan fiiller değildir. Bugün feryat edenlerin, seslerini, yönettikleri kurumları mecrasından çıkaran yöneticilere yükseltmelerini tavsiye ediyorum. Baroların yeniden yapılanmasına dair düzenlemelerin, 'hukuk eğitimi', 'hukuk etiği', 'adaletin işleyişi' ve 'savunma hakkı' alanlarına taşınmaya çalışılmasını ise, konunun esasına yapılmış bir haksızlık olarak değerlendiriyorum. Bununla birlikte, milletten yetki alanların tercihlerine saygı gösteriyor, millet iradesinin tecelli ettiği TBMM'nin kararının saygıyı hak ettiğini düşünüyoruz. Taslağı incelediğimizde ise, öngördüğümüz ve talep ettiğimiz düzenlemelerin önemli ölçüde karşılandığını görüyoruz. Delegasyonla ilgili düzenlemeyle, Barolar Birliği'ne, üç büyük şehir olan İstanbul, Ankara ve İzmir'in dışındaki baroların daha fazla katkı sağlama imkanı bulacakları kanaatindeyiz."

 

Kaynak: DHA

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