Destici: Azerbaycanlı Kardeşlerimizin Acısı Acımızdır

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbeycan'da 613 kişinin katledildiği Hocalı Katliamı'nın 26'ncı yılında yaptığı açıklamada, "Hocalı şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısı acımızdır" dedi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Tarih, Siyaset ve Uluslararası Hukuk Bağlamında Uluslararası Hocalı Sempozyumu'na katılan BBP Lideri Mustafa Destici, "Hocalı şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun. Hocalı'da yaşayan Azerbaycanlı kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize bir kere daha hem başsağlığı diliyorum hem de acının Türk İslam coğrafyasının acısı olduğunu ifade ediyorum. Rabbim inşallah bir daha böyle acılar yaşatmasın" diye konuştu.

'O MASUM ÇOCUĞUN BAKIŞINI UNUTMAYACAĞIZ'

"Dünya, Ermenistan'ın 26 Şubat 1992'de yaptığı bu kahpe soykırım katliamını tanıyıp bedelini Ermenistan'a ödetene ve Azerbaycan toprağı olan Karabağ işgalden kurtulana kadar mücadelemiz sürecektir" diyen Destici, şunları söyledi:

"Biz bunları unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Hepimiz o anı gözlerimizin önüne getirdiğinde, duygusallaşmamak mümkün değil. Özellikle küçük yaştaki çocukların, yaşlıların, kadınların hunlarca şehit edilmesi gerçekten unutulabilecek bir acı değil. Her şeyi unutsak şunu unutmamalıyız: 10 yaşında katliamdan sağ kurtulan ama bir Ermeni katili tarafından öldürülen diğer kardeşlerimizin üzerine atılarak yakılan o masum evladımızın bakışını unutmayacağız."

Hocalı Katliamı'nın soykırım olduğunu ifade eden Destici, "Bütün dünya bunu kabul edene kadar Türkiye ve Azerbaycan olarak burada mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunda birlikle başarı sağlayacağız. Allah'a hamdolsun Azerbaycan ve Türkiye tek millet ama iki ayrı devlet olsa da bir devlet gibi hareket ediyor. Ben bu anlamda hem Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hem de Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'e ve bütün yönetim kadrolarına teşekkür ediyorum. İnşallah bu birlikteliğimize devam edeceğiz" dedi.

- Ankara