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Destici: Ayasofya derhal ibadete açılmalı
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Destici: Ayasofya derhal ibadete açılmalı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ayasofya tehire, gecikmeye, yarına bırakmaya izin verilmeden, meydan verilmeden derhal ibadete açılmalıdır.

Destici: Ayasofya derhal ibadete açılmalı
08.07.2020 16:25 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:25

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ayasofya tehire, gecikmeye, yarına bırakmaya izin verilmeden, meydan verilmeden derhal ibadete açılmalıdır. Ayasofya ile ilgili karar verecek Danıştay üyelerimize çağrımız; milletin vicdanına, sesine kulak vermeleridir" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinin sürdüğünü, ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün açıklanan günlük vaka sayılarının Türkiye için büyük tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Geçen hafta sonu Sakarya Hendek'i ziyaret ettiklerini ifade eden Destici, "Patlamanın olduğu binadan eser kalmamış. Buradan insanlar nasıl sağ kurtulmuş diyorsunuz. Hayatını kaybeden 7 kişiye Allah'tan rahmet diliyorum. Kaybın büyük olmaması teselli kaynağımız. Artık Türkiye'de havai fişek üretilmemesi, kullanılmaması lazım. Tamamen yasaklanmasa bile sınırlandırılmalıdır" dedi.

'GEÇMİŞ YILLARDA YAPILAN YASALAR DOKUNULMAZ DEĞİLDİR'Destici, barolara ilişkin düzenlemenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu'nda kabul edildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: "Bize göre Büyük Birlik Partisi olarak baro kanunu değişmeli miydi? Evet değişmeliydi. Dolayısıyla TBMM kanun ve yasa yapmakla yetkilidir. Şu anda yürürlükte olan kanunu da TBMM yaptı. Milletin seçtiği milletvekilleri yaptı. Hiçbir yasanın ya da anayasanın dokunulmaz olmadığı gibi baro yasası da dokunulmaz değildir. Demokrasilerde yasalar ve anayasa değişir. Millet kime yetki verirse, milletin iradesini kim temsil ederse, o bunları değiştirmekle yetkilidir. Hem mesuliyeti hem de yetkisi vardır. Geçmiş yıllarda yapılan yasalar dokunulmaz değildir."'ÇOKLU BARO SİSTEMİNDE ENDİŞELERİMİZ VAR'Destici, 'çoklu baro sistemi'ne ilişkin, "Genel kurula gelecek olan barolar ile ilgili kanun teklifine baktığımız zaman biz Büyük Birlik Partisi olarak kendi yaptığımız bir şey değil. Yüzde yüz doğru mu buluyoruz? Mevcuda göre daha iyi gördüğümüz için destekliyoruz ve 'evet' diyeceğiz. Mevcuttan daha iyi ve bir ilerleme olarak görüyoruz. Biz sakıncalı olarak ne görüyoruz; çoklu baro sisteminde 'çoklu' kısmı ile ilgili bizim de endişelerimiz var. Çoklu baroya geçildikten sonra 2 bin avukatın imzasını alan her grup bir baro kurabilecektir. Dolayısıyla özellikle İstanbul'da belki aşırı marjinal gruplar ya da terörle ilişkili olan grupların kolayca organize olup bu sayıları elde edebileceği gibi bir endişemiz var. Buraya mutlaka bir kontrol mekanizması konulmalıdır. Düzeltme yapılması noktasında bizim de bir teklifimiz var. İnşallah dikkate alınacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.'ADİL BİR KARAR VERECEKLERİNDEN ŞÜPHEMİZ YOK'Destici, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin ise, şöyle konuştu:

"İnşallah zincirler kırılacak ve Ayasofya cami olarak ibadete açılacak. Açılması anlamında bugünlerde tam da kıvamına gelmiş vaziyettedir. Büyük Birlik Partisi olarak biz her dönemde ve her fırsatta ifade ettik. Ayasofya tehire, gecikmeye, yarına bırakmaya izin verilmeden, meydan verilmeden derhal ibadete açılmalıdır. Bizim Ayasofya'nın ibadete açılmasından yana adil bir karar vereceklerinden şüphemiz yoktur. Siyasi sebeplerle hüküm veren yargı mensuplarını tarih unutmuş, bu milletin vicdanında da unutulmuşlardır. Ayasofya ile ilgili karar verecek Danıştay üyelerimize çağrımız; milletin vicdanına, sesine kulak vermeleridir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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