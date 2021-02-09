Destici, Akşener'i ziyaret etti
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Destici, Akşener'i ziyaret etti

09.02.2021 15:42 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:53
Destici, Akşener'i ziyaret etti

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

BBP lideri Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti genel merkezinden ziyaret etti. İki lider yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Destici, Türkiye'nin önündeki meseleleri konuşmak için siyasi partilerle görüştüklerini söyleyerek, "Bunların içerisinde yeni anayasa, hükümetin gündeminde olan yargı ve ekonomi reformu var. Seçim kanunu, siyasi partiler yasası ve diğer bütün meselelerimizi istişare ettik. Meral Akşener hanımefendi ile eskiye dayanan bir hukukumuz da var. Özellikle bugünkü ziyaretimizin konusu yeni anayasa. Güvenliği, özgürlüğü, refahı ve adaleti esas alacak bir anayasadan yanayız. Cumhurbaşkanının çağrısını samimi ve desteklenmesi gereken, onun öncesinde konuşulması gereken bir çağrı olarak görüyoruz. BBP olarak da samimi buluyoruz ve destekliyoruz" dedi.

'BBP'NİN BİR ÖZELLİĞİ VAR'

Akşener ise, ziyaretlerinden dolayı Destici ve ekibine teşekkür ederek "Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilmemesine ve dokunulmaması gerektiğine dair Sayın Destici ile aynı sayfadayız. BBP'nin bir özelliği var. Hem Cumhur ittifakının bileşenleri ile hem de millet ittifakının bileşenleri ile irtibat kurma imkanına sahip. Bu tutumu ve pozisyonu Türkiye açısından çok önemli buluyorum. Bugün bizimle görüştü. Bildiğim kadarıyla önümüzdeki hafta CHP ile görüşecek. Bu önemli bir pozisyondur bu pozisyonun muhafazası Türkiye açısından da önemlidir" diye konuştu.

Destici, Akşener'i ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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