Destici: Afganistan'a sırtımızı dönemeyiz
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Destici: Afganistan'a sırtımızı dönemeyiz

Destici: Afganistan'a sırtımızı dönemeyiz
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye, Afganistan'da kurulacak hükümetle mutlaka ama mutlaka en güçlü bir şekilde ilişkilerini test etmeli ve görüşmelerini asla kesmemelidir.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye, Afganistan'da kurulacak hükümetle mutlaka ama mutlaka en güçlü bir şekilde ilişkilerini test etmeli ve görüşmelerini asla kesmemelidir. Biz Afganistan'a sırtımızı dönemeyiz. Afganistan'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını sonuna kadar tutmak konusunda zorlamalıyız" dedi.

BBP Konya İl Teşkilatı'nın Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılan Genel Başkan Destici, partililerle bir araya geldi. Burada basın toplantısı düzenleyen Destici, Taliban'ın, Afganistan'ın yönetimini devralmasının ardından yaşananlara değindi. Destici, "Taliban'ın hiç kimsenin tahmin edemediği, öngöremediği bir şekilde Afganistan'ın tamamında kontrolü ele geçirmesi, başkent Kabil'e girmesi mevcut cumhurbaşkanının diğer yetkililerin ülkeyi terk etmesi ve yüz binlerce Afgan'ın da Taliban korkusuyla ülke dışına çıkma çabalarına şahitlik ettik. Amerika Birleşik Devletleri buna karşılık Afganistan'daki etnik farklılıkları, mezhebi farklılıkları kullanarak bir zemin oluşturdu. Daha doğrusu Taliban'ı da Amerika Birleşik Devletleri oluşturdu. O meydana getirdi, o besledi, o büyüttü. Neticede Taliban geldi, Afganistan'da hükümet oldu. Bu bir anlaşarak çekilmedir. Bilerek Afganistan'ı Taliban'a bırakmadır. O yüzden Türkiye bunu başından beri biliyor ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özellikle son yıllarda dış politika üzerinden attığı adımlar bu anlamda çok başarılı oldu" diye konuştu. 

'AFGANİSTANI KİM YÖNETİYORSA GÖRÜŞME MECBURİYETİMİZ VAR'Afganistan ile Türkiye ilişkilerine de değinen Destici, "Azerbaycan'dan Libya'ya, Suriye'den Doğu Akdeniz'e, Kıbrıs'a kadar bütün politikalarda biz bunları milli meseleler olarak görüyoruz ve devletin yanında duruyoruz. Amerika görüşmeye devam edecek, Rusya görüşmeye devam edecek, Çin görüşmeye devam edecek, Avrupa Birliği resmi ülkeler kurumsal olarak görüşmeye devam edecek. İran mezhebi anlayışları farklı olduğu halde görüşmeye devam edecek. Sen Türkiye'ye diyeceksin ki Afganistan ile görüşme. Böyle bir şey olabilir mi? Taliban'dan ziyade Afganistan'ı kim yönetiyorsa bizim onunla görüşmeye mecburiyetimiz var. Bir tarihsel mecburiyetimiz var, bizim binlerce yıllık geçmişimiz var Afganistan'da. Kültürel olarak görüşme mecburiyetimiz var, bizim orada milyonlarca soydaşımız var. Bizim orada milyonlarca din kardeşimiz var. Hangi mezhebi anlayışa mahsup olursa olsun, onlar için bizim görüşme mecburiyetimiz var" dedi.

BBP lideri Destici, "Türkiye, Afganistan'da kurulacak hükümetle mutlaka ama mutlaka en güçlü bir şekilde ilişkilerini test etmeli ve görüşmelerini asla kesmemelidir. Biz Afganistan'a sırtımızı dönemeyiz. Biz Afganistan'dan askerimizi askeri varlığımızı, büyükelçiliğimizi, konsolosluklarımızı yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını sonuna kadar tutmak konusunda zorlamalıyız çünkü biz sıradan bir Avrupa ülkesi değiliz. Biz bir Letonya, biz bir Danimarka değiliz. Biz Türk ve İslam coğrafyasının merkezi kalıcı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yiz ve bunun gereğini yapmakla görevliyiz" diye konuştu. 

 


Destici: Afganistan'a sırtımızı dönemeyiz
Destici: Afganistan'a sırtımızı dönemeyiz
Destici: Afganistan'a sırtımızı dönemeyiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı

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