Destici, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Destici, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ile görüştü

15.03.2021 19:35 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:40
Destici, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ile görüştü

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Destici, partisinin genel merkezinde ağırladığı Landrut'a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

Görüşmede Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin pozitif bir gündem çerçevesinde ele alınması, Doğu Akdeniz, terörle mücadelede yakın iş birliği, vize serbestisi ve Suriyeli sığınmacılar gibi konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Yunanistan Hükümeti'nin Batı Trakya'da yaşayan Türk soydaşlara yönelik kararlarını eleştiren Destici, "Yunanistan'da yaşayan Türkler var. Türk soydaşlarımızın İskeçe'de ve Gümülcine'de kurduğu Türk birlikleri var. Derneklerinin kapısına İskeçe'de 'Türk Birliği' yazamıyorlar. Yani Yunanistan hükümeti, 'Türk' kelimesi geçtiği için tabela astırmıyor. Bu yüzden kapıda tabela yok. Buna karşı AB'nin elle tutulur bazı konularda Türkiye'ye yaptığı gibi uyarı ya da yaptırım kararı görmüyoruz." diye konuştu.

AB ile Türkiye arasındaki ticaretin geliştirilmesini önemsediklerini dile getiren Destici, AB ülkelerinde Müslümanların ve Türklerin, kültürel faaliyetlerini sağlıklı yürütebilmelerinin barış adına önemini vurguladı.

"Farklı siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelmek önemli"

Meyer-Landrut da yaklaşık 6 ay önce Türkiye'ye geldiğini belirterek, Türkiye'nin AB'nin önemli bir adayı ve güçlü bir NATO müttefiki olduğuna işaret etti.

"Farklı ülkelerdeki farklı siyasi parti temsilcileriyle, toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum." diyen Meyer-Landrut, bu nedenle ülkenin farklı bölgelerine ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Meyer-Landrut, "Ülkenin çeşitliliğini, zenginliğini farklılıklarını görebilmek, anlayabilmek için şimdiye kadar yaptığım ziyaretler kapsamında çok etkilendiğimi belirtmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Pervin Buldan Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nükhet Duru Demet Akbağ Pelin Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Cüneyt Çakır Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Destici, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 19:41:38. #1.14#
title