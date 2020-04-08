SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Desteklerden sonra ihtiyaç ve KOBİ kredisinde talep artışı - Ekonomi
Ekonomi

Desteklerden sonra ihtiyaç ve KOBİ kredisinde talep artışı

Kamu bankalarının açıkladığı destek paketi ve hükümetin yönlendirmesiyle bankaların ertelemeli kredi sunması ihtiyaç ve KOBİ kredisinde talebi artırdı.

08.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:06
Desteklerden sonra ihtiyaç ve KOBİ kredisinde talep artışı

Kamu bankalarının açıkladığı destek paketi ve hükümetin yönlendirmesiyle bankaların ertelemeli kredi sunması ihtiyaç ve KOBİ kredisinde talebi artırdı.

KOBİ ve ihtiyaç kredilerinde özellikle 1 Nisan sonrasındaki talep önceki aylara göre yüksek seyrediyor. Koronovirüs sonrası tüketicilerin kredi taleplerindeki değişimi ve kredi pazarının genel durumunu değerlendiren HangiKredi CEO'su Oray Durmazoğlu, "11 Mart'a kadar konut kredisi, taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi ve KOBİ kredisi açıkçası geçmiş aylara göre daha yüksek bir başvuru oranıyla ilerliyordu fakat 11 Mart sonrasında trend biraz değişti. Özellikle konut kredisi ve taşıt kredisi gibi şube bağımlılığı olan krediler tarafında bir talep daralması gözlemledik" dedi.

Konut kredilerinde bir daralmanın yaşandığını söyleyen Durmazoğlu, "Konut kredisi normalde haftalık olarak binde 6 oranında hacimsel büyüme yaşayan bir kredi türü. Bu binde 6'lık büyüme ayın ortasında binde 2'lere kadar geriledi. Daha sonra ise yüzde 80 olan konut kredisi kullandırım oranının yüzde 90'a çıkmasıyla konut kredisi, azalan ivmesini yeniden kazandı. Şubat ayında 40 binin üzerinde ipotekli konut kredisi kullandırıldı. Biz Mart ayında da bunun bu seviyeye yakın ya da en azından 35 binlerde olacağını düşünüyorduk ancak Nisan ayıyla birlikte daralmanın devam ettiğini görüyoruz. Konut kredisi ile ilgili Nisan ayında koronovirüs nedeniyle küçülme bekliyoruz. Koronovirüsün sadece ülkemizde değil globalde olumsuz etkileri var. Hükümetimizin aldığı önlemlerle koronovirüsün etkisi minimize edilmeye çalışılıyor" diye konuştu.

"İhtiyaç ve KOBİ kredisinde talep artışı"

Konut ve taşıt kredisi gibi başvuru sürecinde şubeye gitme zorunluluğu olan kredilerde talebin azaldığını dile getiren Durmazoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"Hükümetin destek paketi açıklamasıyla, ihtiyaç kredisi ve KOBİ kredisinde talep artışı gerçekleşti. Gözlemimiz şubelerin de hizmet anlamında daralması, çalışma saatlerinin kısıtlanması ve çalışan sayısının azaltılması gibi durumlar tüketicileri dijitale yönlendirdi. Bizim tespitimize göre 1 Nisan sonrasındaki talep önceki aylara göre çok yüksek. Bunun iki nedeni var. Birincisi kamu bankalarının açıkladığı destek paketi. İkincisi ise devletimizin yönlendirmesiyle bankaların ertelemeli kredi sunması. Erteleme seçeneğinden kredi kullanmış herkes yararlanabiliyor. Fakat erteleme seçeneğinden yararlanacak vatandaşlarımıza bankalar faiz masrafları çıkartabiliyor. Bu ne demek? Örneğin kredinizi üç ay ötelediniz, bunun karşılığında krediyi hangi faiz oranından aldıysanız buna bağlı olarak bir masraf tutarı çıkabiliyor. Yine de kredi kullanmış tüm tüketiciler erteleme talebinde bulunabilirler. "

"Tüketicilerin dijital şube tercihi devam edecek"

Evden çıkmamanın tavsiye edildiği bu günlerde tüketicilerin tüm alışveriş tercihleri gibi kredi başvuru tercihleri de dijitale kaydı. Durmazoğlu'nun konuyla ilgili yorumları ise şu şekilde:

"Bu süreç zorlu bir süreç. Önümüzde ne kadar bir zaman olduğunu da bilmiyoruz. Bu noktada da müşterilerin dijital alışkanlıklarının arttığını, şube bağımlılığının azaldığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla ilerleyen süreçlerde de müşterinin kanal tercihi açısından şubeden çok dijitali tercih edeceğini düşünüyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Dolar yükselmeye devam ediyor! İşte son durum Ekonomi
Dolar yükselmeye devam ediyor! İşte son durum
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı Ekonomi
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı
Koronavirüs çalışmalarına katılanlara 6 bin liraya kadar burs verilecek Ekonomi
Koronavirüs çalışmalarına katılanlara 6 bin liraya kadar burs verilecek
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu Ekonomi
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Albayrak'tan yeni dünya düzeni vurgusu: Güçlü şekilde yer alacağız Ekonomi
Albayrak'tan yeni dünya düzeni vurgusu: Güçlü şekilde yer alacağız
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu
Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu
Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu
Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu
Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı
Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Limon ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön iznine bağlandı
Limon ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön iznine bağlandı
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor
Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Boris Johnson Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Balamir Kıvanç Tatlıtuğ Erkan Petekkaya Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Antalya Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Desteklerden sonra ihtiyaç ve KOBİ kredisinde talep artışı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 11:40:22. #1.15#
title