Destekler Adıyaman'da nar üretimini artırdı

ADIYAMAN (Habermetre) - Adıyaman'da nar hasadı başladı. Nar üretiminde Türkiye dokuzuncusu olan ilde üretimin geçen yıla göre 5 bin ton artarak 20 bin ton olacağı öngörülüyor. Adıyaman'da çiftçiler, kendine has aroması, tadı ve lezzetiyle özellikle Avrupa pazarında yer bulan narın hasadına başladı.

İşçiler, büyük zorluklarla topladıkları narları sandıklara yerleştiriyor, traktörlere yüklenen narlar, daha sonra soğuk hava deposuna konuluyor. Ürün, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediliyor.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas nar üretiminin de artış olduğunu belirtti. "Adıyaman'da nar üreticiliği artıyor. Daha önce Adıyaman nar bölgesiydi, pazar sorunu olması nedeniyle üreticilerimiz üretimi azaltmıştı ancak Bakanlığımız Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında soğuk hava depolarının gelişmesiyle beraber üreticilerimiz tekrar nara yöneldi. Geçen yıl yaklaşık 15 bin ton nar üretimi yapıldı. Bu yıl rekoltede ciddi artış var. 20 bin ton nar üretimi bekliyoruz. " dedi.

Kıyas ayrıca, kentte organik nar üretimine de rağbet olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: "Firmalar yıl başından üreticilerimizle sözleşme imzalamaktadır. Hatta ürünleri tarlada kendileri toplamaktadırlar ve Avrupa'ya ciddi şekilde nar ihracatı yapmaktadırlar. İklim olarak uygun bir kent olmamız dolayısıyla narda aroma, şekil ve kalite nedeniyle ciddi bir talep var. "

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 15 bin ton narın hasat edildiği Adıyaman üretimde Türkiye dokuzuncusu. Adıyaman nar üretim destek

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