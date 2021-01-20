Destekleme, yetiştirme ve takviye kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlıyor
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Destekleme, yetiştirme ve takviye kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlıyor

20.01.2021 22:23 | Son Güncelleme: 20.01.2021 22:27
Destekleme, yetiştirme ve takviye kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlıyor

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezunlar için açılan resmi okullardaki isteğe bağlı destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında ve 12'nci sınıflara yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitimin 22 Ocak'tan itibaren...

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezunlar için açılan resmi okullardaki isteğe bağlı destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında ve 12'nci sınıflara yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitimin 22 Ocak'tan itibaren başlatılacağını bildirdi. 

Bakanlıktan 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre; resmi okullarda eğitim alan 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki bu sınıflara yönelik takviye kurslarında, 12'nci sınıf öğrenci ve mezunlarına yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'tan itibaren başlatılacak. Kurslarda, öğrencilerin ve kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek, bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek.Kurslara devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanlar, salgınla ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla valiliklerce belirlenecek okul pansiyonlarında kalacak. Özel okulların takviye kursları ile özel öğretim kurslarına devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanlar, özel barınma hizmeti veren yurt ve pansiyonlarda kalabilecek. Kurslarda, koronovirüs salgınıyla ilgili verilen mücadele doğrultusunda maske, fiziki mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere diğer kurallara titizlikle uyulacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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