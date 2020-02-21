Destekleme ödemeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlanacak

21.02.2020 14:13 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:13

AK Parti Edirne Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Sözcüsü Dr. Fatma Aksal, mazot, gübre, hububat, süt, kırsal kalkınma ve lisanslı depoculuk destekleme ücretlerinin, bugünden itibaren üreticilerin hesabına yatırılmaya başlanacağını söyledi. Aksal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Mazot ve gübre desteklerimizi bugünden itibaren üreticilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan üreticilerimize bugün, 4 ve 6 olanlara 28 Şubat, 8 olanlara 6 Mart'ta saat 18.00'dan sonra ödenecektir. Bugün saat 18.00'den sonra ise 138 milyon 224 bin 945 lira hububat, 184 milyon 759 bin 417 lira süt, 5 milyon 275 bin 406 TL kırsal kalkınma, 12 milyon 396 bin 941 lira lisanslı depoculuk desteği, üreticilerimizin hesabına yatacaktır. Hayırlı olsun."

Kaynak: DHA