"Destek vermeye hazırız"

10.09.2019 16:04

Trabzon Sanayici ve İş Adamları Derneği (TSİAD) Başkanı Sırrı Eren, Yatırım Adası Projesi'ne destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak, Yatırım Adası Projesi'nin endüstri bölgesi ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Yatırım Adası'nın gerçekleşmesinde gerek Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) gerek projeyi uygulayıcı diğer bileşenlerine her zaman desteğe hazır olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Trabzon Yatırım Adası 2009 yılından beri şehrimizin gündeminde olan, başta Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız olmak üzere milletvekillerimizin, TTSO'nun tüm siyasi parti il başkanlarımızın, belediye başkanlarımızın ve iş insanı derneklerimizin destek verdiği bir proje. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası sonucu endüstri bölgesi ilan edilmesiyle birlikte artık projenin gerçekleştirilmesi noktasındayız. Sürecin olumlu sonuçlanması adına şehir olarak birlikteliği sağlamalıyız.Yatırım Adası bir organize sanayi bölgesi değildir. Yatırım Adası Projesi'nin içini iyi doldurmalıyız.İhracatı artırıcı, üst teknoloji yatırımları şehrimize çekebilmek istihdama önemli katkı sağlayacaktır. Daha önce lojistik üssü konusunda birliktelik sağlanamadı ve proje gerçekleşmedi. Yatırım Adası'nın gerçekleşmesinde gerek TTSO gerek projeyi uygulayıcı diğer bileşenler bize nerede ihtiyaç duyarsa onların yanlarındayız."

Kaynak: AA