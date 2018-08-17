Destek ve Önlem Paketinin Yankıları

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Merkez Bankası ve bakanlıklar tarafından reel sektörü rahatlatmaya yönelik başlatılan teşvikleri ve alınan tedbirleri memnuniyetle karşıladıklarını, tüm bu hamlelerin sanayicileri cesaretlendirdiğini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, sanayiciler, KOBİ'ler ve girişimciler için açıkladığı 16 maddelik destek ve önlem paketini değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın açıkladığı destek paketlerinin, ekonomide yaşanan darboğazda sanayicileri cesaretlendirdiğini belirten Zeytinoğlu, "Kurdaki ani yükseliş sonrası son günlerde döviz kuru ile sıkıntı içerisindeyiz. Bu durum, ihracat yapanlar için sorun oluşturmasa da özellikle iç piyasada çalışanlarda döviz bağımlılığından ötürü sıkıntı oluşturduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası ve bakanlıklarımız tarafından reel sektörü rahatlatmaya yönelik başlatılan teşvikleri ve alınan tedbirleri memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm bu hamleler sanayicileri cesaretlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Teşviklerin de olumlu neticelerini göreceğimize inanıyoruz"

Zeytinoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan ana hatlarıyla yerlileştirmeyi, yatırımı, Ar-Ge'yi, ihracatı ve eğitimi destekleyen destek ve önlem paketinin ülkenin içinde bulunduğu ekonomik saldırı karşısında reel sektörü rahatlatacağını vurgulayarak, "Bu destekleri memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak piyasalara hemen ertesi gün yansımayacağını biliyoruz. Zamana yayılsa da desteklerin pozitif katkılarını göreceğiz." ifadesini kullandı.

Pakette yerlileştirme programı ve yerli ürüne fiyat avantajını özellikle önemsediklerini belirten Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"İthal ara mal bağımlılığımızın önlenebilmesi hususunda yerlileştirme yönünde yapılan hamleleri çok önemsiyoruz. Bilhassa savunma sanayinde yerlileşmenin meyvelerini toplamaya başladığımızı düşünüyoruz. Ancak yerlileştirme konusunda hala almamız gereken önemli mesafeler var. Bu teşviklerin de olumlu neticelerini göreceğimize inanıyoruz."