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Sivaslı, Uşak, Güncel

Destek paketi pastaneciye "can simidi" oldu

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde yaşayan pastane sahibi İlhami Karademir, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" kapsamında Halkbank tarafından sağlanan esnaf destek paketi ile nefes aldı.

20.04.2020 11:03 | Son Güncelleme: 20.04.2020 11:06
Destek paketi pastaneciye 'can simidi' oldu

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde yaşayan pastane sahibi İlhami Karademir, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" kapsamında Halkbank tarafından sağlanan esnaf destek paketi ile nefes aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinin amaçlandığı Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Halkbank'ın sunduğu paketler, küçük işletmelere işlerini devam ettirme fırsatı sağlıyor.

Bu paketler yeni tip koronavirüs salgınına rağmen işlerin sürdürülmesinde önemli rol oynarken, Konak Mahallesi'nde belediyeden 2 yıl önce kiraladığı pastanede işletmecilik yapan 27 yaşındaki Karademir, Halkbank'ın kredi katkısıyla pastanesini yeniden faaliyete geçireceği günleri bekliyor.

İlhami Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kredi sayesinde dükkanın masrafını ve çalıştırdığı elemanın maaşını ödemede elinin rahatladığını söyledi.

Dükkanının koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kapatıldığını, bu nedenle zor günler geçirmeye başladığını dile getiren Karademir, şunları söyledi:

"16 Mart'ta pastane ve çay bahçem kapatıldı. Yaklaşık 1 aydır dükkanım kapalı. Dükkanıma kilit vurduğumda çok korktum. Genelde sezonluk para kazanan esnafız. Tam işlerin başında dükkanı kapattık. Çok borcumuz olmasa da birikimimiz de yoktu. Eşim hamile ve doğacak çocuğumun hayatının güvencede olması gerekiyor. Hep bunları düşünerek korkularım vardı."

Karademir, ilçedeki esnaf odası başkanının yanına giderek kredi ihtiyacının bulunduğunu söylediğini ve ardından da internet ortamında kredi başvurusu yaptığını anlatarak "Ben çarşamba günü başvuru yaptım, cuma günü bankaya çağırdılar. Gerekli evrakları imzaladım ve daha sonra paramı almaya gittim. Çok şükür borçlarımı kapattım. Allah razı olsun kredi verenlerden." dedi.

Devletin esnafın yanında olmasının memnuniyetini yaşadığını ifade eden Karademir, "Esnaf kalkınırsa Türkiye kalkınır. Bu güzel bir uygulamaydı, Allah razı olsun, ilk kez faydalandık. İnşallah koronavirüsün üstesinden gelerek eski günlerimize döneriz. Devletimiz ve milletimizin bu işin üstesinden geleceğine eminim. Kalan parayla dedemlerden kalan araziye fasulye ektim. Pastane açılana kadar çiftçilikle yoluma devam edeceğim." diye konuştu.

Destek paketi pastaneciye 'can simidi' oldu

Kaynak: AA

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