Destek paketi ödemeleri adreslere teslim edilecek 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı' çerçevesinde 81 il ve 923 ilçede PTT aracılığıyla hane başı 1.000 TL olarak yapılan ödemeler 3 Nisan Cuma günü sabah saat 10.00'dan itibaren vatandaşların adreslerine gönderilecek.

Alınan kararla, vatandaşların PTT şubelerinde uzun kuyruklar ve yakın temaslı yoğunluklar oluşturması yetkilileri harekete geçirdi. Bu kapsamda Aliağa'da hane başı yapılacak ödemeler PTT şubelerinden yapılmayacak vatandaşların adreslerine teslim edilecek. Koronavirüs salgını tehdidi nedeniyle 'Evde Kal' çağrısını yenileyen yetkililer, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı' kapsamındaki 1.000 TL ödemelerin artık PTT şubelerinden değil, vatandaşın adresine teslim edilmesini kararlaştırdı. 3 Nisan Cuma sabahı saat 10:00'dan itibaren 1.000 TL destek ödemeleri PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimleri tarafından vatandaşların evlerine ulaştırılacak. Kaynak: Bültenler