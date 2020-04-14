Destek olacağız diye sosyal mesafeyi unuttular
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Tahtakale, Avcılar, 3. Sayfa

Destek olacağız diye sosyal mesafeyi unuttular

Avcılar'da maddi hasarlı kaza yapan arkadaşlarının yanına giden motorkuryeler sosyal mesafe kuralını unuttu.

14.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:46
Destek olacağız diye sosyal mesafeyi unuttular

Avcılar'da maddi hasarlı kaza yapan arkadaşlarının yanına giden motorkuryeler sosyal mesafe kuralını unuttu. Arkadaşlarına destek olmak isteyen motokuryelerin sosyal mesafeye aldırmayan rahat tavırları görenlerin tepkisini çekti.

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde seyir halinde bir motokurye önündeki araca arkadan çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçta ufak çapta maddi hasar meydana geldi. Kaza tutanağı tutulurken motokuryenin arkadaşları olay yerine geldi.

Art arda olay yerine gelen motokuryeler sosyal mesafe kuralını unuttu. Maskesiz oldukları görülen motokuryelerin sosyal mesafe kuralına uymayarak birbirlerine yakın durdukları görüntüler, görenlerin tepkisini çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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