Destek ödemeleri 65 yaş üstü vatandaşların evine kadar teslim ediliyor

Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamından faz 2 ödemeleri 65 yaş üstü vatandaşların evlerine kadar getirilip teslim ediliyorAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafınsan Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamından faz 2 ödemeleri yapılırken Vefa Destek grubu ekipleri tarafından 65 yaş...