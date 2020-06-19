Destek isteyen polislerin yardımına taksi tutarak giden bekçilere başarı belgesi
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Destek isteyen polislerin yardımına taksi tutarak giden bekçilere başarı belgesi

Destek isteyen polislerin yardımına taksi tutarak giden bekçilere başarı belgesi Çorum'da destek isteyen polislerin yardımına taksi tutarak giden bekçilere başarı belgesi verildi.

19.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:46

Destek isteyen polislerin yardımına taksi tutarak giden bekçilere başarı belgesi

ÇORUM - Çorum'da destek isteyen polislerin yardımına taksi tutarak giden bekçilere başarı belgesi verildi.

Bekçiler Yalçın Devren ve Ferhat Topuz'a başarı belgeleri Vali Mustafa Çiftçi tarafından verildi.

Belge töreni öncesi bir açıklama yapan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 10 Haziran'da Bahabey caddesinde kavga olduğuna dair haber merkezine bilgi verildiğini, en yakın ekip olay yerine gittiğinde olay yerinde 3-4 kişinin elinde bıçakla kavga ettiğini görünce yardım istediğini belirterek, "Ekipler takviye kuvvet istiyor. Bu arada bekçilerimiz yaya olarak Bahabey caddesinde devriye görevini ifa ediyorlar. Aralarındaki mesafe yaklaşık 700 metre civarında bir taksiye biniyorlar ve olay yerine intikal ediyorlar. Taksiciye taksi ücreti teklif ediyorlar, taksicimizde büyük bir kadirşinaslık göstererek oda ücret kabul etmiyor. Buradaki çarşı ve mahalle bekçilerimiz Yalçın Devren ve Ferhat Topuz mesleklerine bağlılık işin maddi boyutunu düşünmeden kendi ceplerinden taksi ücretini ödemek saikiyle kısa sürede olay yerine intikal etmek üzere fedakarlık gösteriyorlar. Bundan dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Bu çalışmalarının gayret etmesini ve başkalarına örnek olmasını diliyorum" dedi.

Vali Çiftçi, konuşmasının ardından her iki bekçiye başarı belgelerini verdi. Programda İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de hazır bulundu.

Destek isteyen polislerin yardımına taksi tutarak giden bekçilere başarı belgesi

Kaynak: İHA

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