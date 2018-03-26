Destek İçin Kilis'teyiz" Etkinliği

İstanbul'un Zeytinburnu Belediyesinden bir grup, Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla düzenlenen "Destek için Kilis'teyiz" etkinliği kapsamında bu kente geldi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişi, kentteki esnafı ziyaret edip alışveriş yaptı, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.

Aydın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de yuvalanan terör örgütlerini etkisiz hale getirmek, bölge halkını örgüt üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın önemini vurguladı.

Kilis'te barış ve huzurun hakim olduğunu görmenin sevincini yaşadıklarını anlatan Aydın, "Gelinen bu noktada gerçekten anlamlı işlerin yapıldığını görüyoruz. Allah ülkemize sıkıntı yaşatmasın birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Biz Zeytinburnulu işadamları adına buradayız hemşehrilerimiz bizi buraya Kilisli kardeşlerimizle beraber olmak için gönderdi. Mutluyuz, Rabbim bugünlerimizi aratmasın her günümüz bugünkü gibi ve daha iyi olsun." diye konuştu.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara da Kilis ve Türkiye'nin tarihi anlar yaşadığına değindi.

Etrafı terör örgütleri tarafından sarılmışken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla kahraman ordunun dün Fırat Kalkanı Harekatı ile DEAŞ'ı bugün ise Zeytin Dalı Harekatı ile PKK/PYD-YPG terör örgütlerini bölgeden yok ettiğini anımsatan Kara, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve ordumuza şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu arada esnafımız zor günler geçirirken de belediye başkanlarımız Kilis'e gelip alışveriş yapıp bu alışverişleri de fakir fukaraya dağıtmak kaydıyla ciddi bir şekilde destek oluyorlar."