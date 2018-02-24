Destek İçin Kilis'teyiz"

Düzce Belediyesi ve Düzce Muhtarlar Derneği üyesi grup, "Destek için Kilis'teyiz" etkinliği kapsamında kente gelerek esnaf ziyaretinde bulundu.

Aralarında Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin'in de bulunduğu yaklaşık 150 kişilik grup, Cumhuriyet Meydanı'ndaki mehteran konserinin ardından kentin farklı noktalarındaki esnafı ziyaret edip alışveriş yaptı. Alışverişin ardından, satın alınan malzemeler ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Kilis Belediyesi yetkililerine teslim edildi.

Ay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk ordusu ve Kilis halkına destek olmak adına kente geldiklerini söyledi.

Düzce'yi temsilen belediye ekipleri ve muhtarlardan oluşan yaklaşık 150 kişilik bir ekiple Kilis'i ziyaret ettiklerini anlatan Ay, "Bizler bir vücudun parçaları gibiyiz nasıl ki ayağımıza bir diken batsa vücudun her tarafı bu acıyı hissediyorsa biz de buradaki olayı bin kilometre uzaktan hissettik ve Düzce'yi temsilen muhtarlarımızla ve mehteran takımımızla buraya geldik. Harekat bitene kadar da gelmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Keskin de Zeytin Dalı Harekatı ile millet, bayrak, namus ve şerefin yanında olmak için mücadele verildiğini kaydetti.

Belediye Başkanı Hasan Kara da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek özellikle terör örgütlerinin arkasındaki maşalara karşı durduklarını göstermek için kente gelen tüm misafirlere teşekkür etti.