Destek İçin Kilis'teyiz"

İstanbul'un Şile Belediyesinden bir grup, Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla düzenlediği "Destek için Kilis'teyiz" etkiliği kapsamında Kilis'e gelip çarşıda alışveriş yaparak, Türk ve Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.

Aralarında Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda kişi, kentin farklı noktalarındaki esnafı ziyaret edip alışveriş yaptı.

Alışverişin ardından grup, beraberlerinde getirdikleri ayakkabı ve kıyafetten oluşan yardımları ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Kilis Belediyesi'ne teslim etti.

Tabakoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, ayrıca bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın önemini vurguladı.

Harekatta şehit olan Mehmetçik'e Allah'tan rahmet dileyen Tabakoğlu, "Sınır içerisinde ve ötesinde mücadele veren tüm güvenlik unsurlarımıza Allah kuvvet versin. Özellikle böyle meşakkatli bölgelerde kamu hizmeti veren arkadaşlarımız savaşın ve çatışmanın etkisiyle kolay bir görev icra etmiyorlar, onlara da destek olma arzusu içerisindeyiz. Bizimkisi bir moral motivasyon desteği. Aynı zamanda buradaki esnafımıza destek için buradayız. Bu vesile ile buradan mesajımız birlik ve beraberlik zamanı, vatandaşımızla el ele vererek bu mücadelede onurumuzla dimdik yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara da konuklara teşekkür ederek, ele ele verip terörü yok edeceklerini söyledi.

Gruptakiler daha sonra, Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinden terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca yapılan roketli saldırıda büyük hasar gören Kilis'teki Çalık Camisi'nde incelemelerde bulunarak olayda hayatı kaybeden Muzaffer Aydın ve Tarık Tabbak'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.